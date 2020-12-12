شراكةٌ جديدة تعمل على إحماء المنافسة في مجال الموسيقى المزدحم المدعوم من بلوكتشين

تام شمس - السبت 12 ديسمبر 2020 11:55 مساءً - اليوم، توضح الشراكة التي تم الإعلان عنها حديثًا بين بروتوكول بلوكتشين الذي يركز على الموسيقى مؤسسة يوتوبيا جينيسيس ومنصة إصدار الأوراق المالية الرقمية STOKR أن الشركتين تتطلعان إلى إحماء المنافسة في مجال الموسيقى المدعوم من بلوكتشين المزدحم بشكل متزايد.

ففي بيان صحفي صادر عن يوتوبيا جينيسيس، وضعت الشركة سلسلة من الطرق حتى يساعد التعاون الفنانين على ترميز أعمالهم وتأمينها، فضلًا عن السماح للمستمعين بالوصول إلى أدوات الاستثمار الفريدة.

ويقول البيان إن شراكة يوتوبيا جينيسيس مع STOKR "ستسمح للفنانين ومالكي الموسيقى بترميز الأصول وإنشاء أدوات ملكية أو دين للتمويل الجماعي لإطلاق الألبومات والمقتنيات والبضائع والمزيد"، بالإضافة إلى تمكين الفنانين وأصحاب الموسيقى "لبيع ملكية جزئية لتدفق إيرادات عملهم مع المجتمع."

في مقابلة مع كوينتيليغراف، أشار دانييل سيستاغالي، كبير مسؤولي الاستراتيجيات في يوتوبيا جينيسيس إلى أن الرؤية طويلة المدى للتعاون تتمثل في اتخاذ "الخطوة الأولى نحو بناء سوق مالية لامركزية للموسيقى"، والتي ستفيد الفنانين والمعجبين .

حيث صرح سيستاغالي أنه "يمكن للفنانين الحصول على تمويل جماعي من قبل المعجبين بدلًا من شركات التسجيل التي تقدم للفنانين صفقات مشبوهة، لذلك يمكن للفنانين أن يكونوا أكثر انفتاحًا فيما يقومون به [...] وبالنسبة إلى جانب المعجبين، يمكنهم أخيرًا الابتعاد عن موسيقى الفنانين المفضلة لديهم و نأمل في المستقبل القريب الحصول على عائدات من استثماراتهم."

"من خلال هذه الشراكة، نجلب شفافية مفتوحة في صناعة الموسيقى ونحدد المسار لكيفية مساعدة التكنولوجيا في حل العديد من تحديات الصناعة."

أشار سيستاغالي أيضًا إلى أن الطلب على مثل هذه الخدمة آخذ في الارتفاع، حيث أن الأسماء الكبيرة في مجال الموسيقى مثل بوب ديلان وستيفي نيكس وإماجن دراغونز قد استكشفت علنًا بيع بعض حقوق الكتالوج الخاصة بهم.