تايلر وينكلفوس: "أذكى الأشخاص يشترون بيتكوين بهدوء"

تام شمس - السبت 12 ديسمبر 2020 04:51 صباحاً - خلال عام ٢٠٢٠، حصل أكثر من حفنة من الشركات المالية العملاقة التقليدية على أكوام من بيتكوين (BTC)، بما في ذلك الملياردير بول تيودور جونز وشركة استخبارات الأعمال مايكروستراتيجي. وتعد هذه الاستثمارات جزءًا من تدفق مداخل الأموال الكبيرة إلى بيتكوين، وذلك كما قال مؤسسا بورصة العملات المشفرة جيميني، تايلر وكاميرون وينكلفوس مؤخرًا.

حيث قال تايلر في مقابلة مع قناة س إن ي سي بنُشرت يوم الجمعة إن "هذا هؤلاء هم أكثر المستثمرين تطورًا، وأذكى الأشخاص يشترون عملة بيتكوين بهدوء، لذا فالأمر ليس خوفًا من فقدان الفرصة". كما أوضح تايلر أن المؤسسات الرئيسية مستعدة للمشاركة في هذه الجولة، على عكس الاتجاه الصعودي لبيتكوين بقيادة الأفراد في عام ٢٠١٧.

على مدار هذا العام، بالإضافة إلى تيودور جونز ومايكروستراتيجي، اكتسب كل من ستانلي دركنميلر وسكوير وماس ميوتشوال وغونغهايم بارتنرز تعرضًا لبيتكوين. وتتماشى خطوتهم في مجال العملات المشفرة مع الأجواء الاقتصادية العالمية غير المستقرة المليئة بجهود طباعة النقود.

غالبًا ما تتم مقارنة بيتكوين بالذهب كمخزن للقيمة والتحوط من التضخم. ويوائم دركنميلر وتيودور جونز مع مثل هذا السرد.

وأضاف تايلر وينكليفوس:

"أيضًا، لدينا شركات متداولة علنًا مثل سكوير ومايكروستراتيجي تضع أموال خزينتها في بيتكوين لأنهم قلقون بشأن التضخم القادم وآفة التضخم مع كل طباعة الأموال والتحفيز من عمليات الإغلاق بسبب جائحة كوفيد."

عندما سئل الأخوان عن تقلبات بيتكوين كأصل للمعاملات، وصفا بيتكوين بأنها استراتيجية "الشراء والاحتفاظ" مقارنة بالذهب. حيث قال تايلر: "نحن نرى بيتكوين في الوقت الحالي كمخزن ناشئ للقيمة من شأنه أن يؤثر على الذهب، وهذا يقودنا إلى سقف سوقي بقيمة ٩ تريليون دولار لبيتكوين". وأضاف: "لذلك ليس من الضروري في الواقع استخدامها كعملة، والتقلب لا يهم إذا كانت في الواقع مخزنًا للقيمة". يتوقع الملياردير أيضًا مستوى معين من التقلبات المتضائلة للأصل بمرور الوقت.

في وقت كتابة المقالة، تبلغ القيمة السوقية لبيتكوين حوالي ٣٣٥ مليار دولار - وهي بعيدة كل البعد عن مبلغ ٩ تريليونات دولار، على الرغم من أن الأصل كسر مؤخرًا أعلى سعر له على الإطلاق، والذي تم الوصول إليه في عام ٢٠١٧.