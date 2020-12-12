مهندسة إطار عمل العملات المشفرة الخاص بوزارة لعدل لن يقود عملية صنع السياسات بعد الآن

تام شمس - السبت 12 ديسمبر 2020 12:51 صباحاً - وفقًا لإعلان صادر يوم ١١ ديسمبر من وزارة العدل، فإن مساعدة المدعي العام بيث ويليامز أصبحت خارج قسم السياسات.

منذ عام ٢٠١٧، كانت ويليامز رائدة في مكتب السياسة القانونية. وعلى الرغم من أن إعلان وزارة العدل اليوم ينص صراحة على أن ويليامز ستغادر المكتب فقط وليس القسم ككل، إلا أنها لا تذكر إلى أين ستتجه إلى المرحلة التالية.

وحسبما يشير الإعلان، شاركت ويليامز بشكل خاص في:

"السياسات الإلكترونية للقسم، بما في ذلك تنسيق تطوير تقرير الإصدار الأخير حول العملات المشفرة كجزء من فرقة العمل الإلكترونية الرقمية."

هذا في إشارة إلى إعلان وزارة العدل في أكتوبر عن إطار عمل لإنفاذ القانون عندما يتعلق الأمر بالعملات المشفرة. حيث قالت ويليامز في ذلك الوقت:

"يعكس إطار العمل هذا التعاون المكثف للإدارة مع الشركاء المحليين والدوليين في ضمان أننا نتصدى بشكل مناسب لهذه التحديات، لصالح مستخدمي العملات الرقمية القانونيين والجمهور بشكل عام."

يبدو أن هذا الإطار الآن هو أحد اللمسات الأخيرة في مجال العملات المشفرة من المنظمين بينما هم في طريقهم للخروج قبل تغيير الإدارة. وفي الوقت الحالي، تتجه أنظار مجتمع العملات المشفرة إلى وزارة الخزانة، والتي يُعتقد أنها تحضّر بعض الهجمات على محافظ العملات المشفرة ذاتية الاستضافة.