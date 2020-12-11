أتاري تنضم إلى عالم إنجين متعدد الأكوان، وتحمل توكنات غير قابلة للاستبدال لإعادة تشغيل "كيك أوف"

تام شمس - الجمعة 11 ديسمبر 2020 05:53 مساءً - أعلنت شركة الألعاب العملاقة أتاري عن تعاونها مع إنجين، النظام الإيكولوجي لألعاب بلوكتشين، والذي سيشهد الملكية الفكرية الخاصة بهة والتراخيص المدمجة في الألعاب داخل عالم إنجين متعدد الأكوان.

وستكون الثمار الأولى لهذا التعاون، وفقًا لمدونة بتاريخ ١٠ ديسمبر من الشركة، هي مجموعة من التوكنات غير قابلة للاستبدال (NFT) لاستخدامها في إضافة جديدة تمامًا إلى امتياز لعبة كرة القدم الأسطورية، كيك أوف.

تم إصدار لعبة كيك أوف الأصلية في عام ١٩٨٩ لصالح أتاري ST وكومودور أميغا، وتم وصفها في المراجعات في ذلك الوقت بأنها "أفضل لعبة كرة قدم ظهرت على أي جهاز".

تعمل ألعاب eBallR المطورة على تحديث السلسلة مباشرة إلى عصر بلوكتشين، مع إطلاق كيك أوف إيفولوشن القادم، المقرر إصداره في الربع الثاني من عام ٢٠٢١ في إنجين ملتي فيرس.

إنجين عبارة عن منصة قائمة على إيثريوم يوفر مجموعة من الأدوات للمطورين لدمج ميزات بلوكتشين بسهولة في ألعابهم. ويعد إنجين ملتي فيرس نظامًا بيئيًا حيث يمكن للألعاب الفردية التي تم إنشاؤها باستخدام إنجين مشاركة الأصول بين عوالم اللعبة في شكل توكنات غير قابلة للاستبدال.

وقد أعرب أليكس روسمان، مدير تطوير الأعمال بشركة إنجين، عن إعجابه بشراكة أتاري، قائلًا:

"نحن متحمسون جدًا لهذا التعاون مع أتاري وبدءه مع أحدث مشارك في إنجين، ألعاب eBallR. تشتهر أتاري بين جميع الأعمار حيث يرتبط الاسم ارتباطًا وثيقًا بالألعاب، وإيمانها ببلوكتشين يُظهر نضج هذه التكنولوجيا والأدوات المتاحة الآن".

قامت أتاري بخطوات واسعة نحو بلوكتشين وسوق ألعاب بلوكتشين مؤخرًا. وفي مارس، أعلنت عن تعاون مماثل مع ذا ساندبوكس، حيث قامت بترخيص الملكية الفكرية الكلاسيكية الخاصة بها للاستخدام في عالم ساندبوكس.

وسيتميز الإصدار الجديد للعبة الكلاسيكية من أتاري بتكنولوجيا بلوكتشين كمعيار، وذلك حسبما أفاد كوينتيليغراف في سبتمبر.

حتى أن الشركة أعلنت إطلاق توكنها الخاص، ATRI، الذي خطط لتوفير توكن موحد لمجتمع ألعاب بلوكتشين. ولكن لسوء الحظ، بعد العديد من الحوادث المؤسفة أثناء البيع، انخفض سعر التوكن بنسبة ٧٠٪ بمجرد بدء التداول.