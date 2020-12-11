ميتاماسك تريد من المؤسسات الدخول في مجال التمويل اللامركزي بإصدار جديد للمؤسسات

تام شمس - الجمعة 11 ديسمبر 2020 10:55 صباحاً - تسعى محفظة إيثريوم "ميتاماسك" لجذب المستثمرين المؤسسيين إلى قطاع التمويل اللامركزي من خلال الإصدار المؤسسي الذي سيتم إطلاقه قريبًا.

وقد قدمت المحفظة الشهيرة، التي تضم أكثر من مليون مستخدم نشط شهريًا، مقايضات توكنات في أكتوبر من هذا العام، وتتطلع الآن إلى التوسع أكثر. حدد المطورون في كونسنسيس أن بروتوكولات التمويل اللامركزي حاليًا غير فعالة للغاية بالنسبة لشركات التداول المحترفة، ولا توجد "تقارير قوية لأغراض المحاسبة والضرائب والأرباح والخسائر".

ووفقًا للإعلان، فإن النسخة التي تمت ترقيتها تستهدف "الشركات التجارية وأمناء العملات المشفرة" وستوفر لهم "ميزات من الدرجة المؤسسية"، بما في ذلك القدرة على "مقايضة التوكنات والاقتراض والإقراض والاستثمار في تطبيقات إيثريوم". كما ستوفر للمستخدمين "ميزات التشغيل والأمان وإعداد التقارير اللازمة لتشغيل مكتب تداول تمويل لامركزي احترافي."

ستكون شركة "كيرف" لحفظ الأصول الرقمية أول مستخدم للمحفظة، حيث ستدمج محفظة ميتاماسك الجديدة لبناء منتج التمويل اللامركزي الجديد من كيرف، والذي سيستخدمه عملاء الشركة الحاليون، بما في ذلك إيتورو.

وقد صرح الرئيس التنفيذي لشركة كيرف والشريك المؤسس إيتاي مالينجر إن هناك حاجة ملحة لحلول التمويل اللامركزي على مستوى المؤسسات:

"نظرًا لعدم وجود حل مؤسسي موثوق وآمن للتمويل اللامركزي، تعود المؤسسات إلى استخدام ميتاماسك على مستوى الأفراد أو عمليات تكامل مخصصة مع التطبيقات الفردية كحل بديل."

في الفترة التي تسبق إصدار المحفظة المؤسسية، ستطلق كونسنسيس كوديفاي برنامج اعتماد مبكر حيث سيحصل "شركاء وأمناء وشركات تجارية محترفة" على وصول مبكر للمساعدة في تشكيل ميزات منتج معينة.

في وقت سابق من هذا العام، أطلقت ميتاماسك محفظة الهاتف المحمول الخاصة بها وقامت بترقية محفظة متصفح ويب ٣ إلى ٨.٠ مع ميزات إضافية، بما في ذلك القدرة على "اختيار حساب واحد أو أكثر لربطه بموقع ويب".