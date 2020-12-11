أحد التقارير يحدد ١٨ من "المخاطر غير المالية" الخطيرة للتمويل اللامركزي

تام شمس - الجمعة 11 ديسمبر 2020 08:48 صباحاً - سلط تقرير صدر في نوفمبر من قبل شركة البيانات والبحوث بريف نيو كوين الضوء على عدد من المخاطر "غير المالية" الخطيرة في التمويل اللامركزي.

تعتبر المخاطر المالية المتعلقة بالتمويل اللامركزي موثقة جيدًا، لكن التقرير الجديد يتعمق في المزيد من المخاوف الفنية المرتبطة ببروتوكولات تمويل العقود الذكية القائمة على إيثريوم.

يبدأ التقرير، الذي صاغه محلل بي إن سي "كزافييه ميغان"، بمخاطر قابلية التوسع التي سيكون على دراية بها أي شخص يتعامل مع التمويل اللامركزي في سبتمبر من هذا العام. وقد يؤدي ازدحام الشبكة الذي يؤدي إلى ارتفاع رسوم الغاز والمعاملات الفاشلة إلى تعطل بروتوكولات التمويل اللامركزي أو عدم عملها على النحو المنشود.

خلال ذروة جنون توليد العائدات، ارتفع متوسط ​​رسوم معاملات إيثريوم ليسجل أرقامًا بحوالي ١٥ دولارًا. واستشهد التقرير بحدث الخميس الأسود كمثال؛

"لقد رأينا هذا يحدث في يوم الخميس الأسود في مارس ٢٠٢٠، عندما لم يتمكن المشاركون في ميكرداو (القائمون بالتصفية) من الوصول إلى المزادات للمزايدة على الضمانات، مما أدى إلى بيع الضمانات مجانًا."

تم الاستشهاد بالعديد من نقاط الضعف في العقود الذكية، بما في ذلك مخاطر إعادة الدخول التي تحدث عندما يرسل العقد إيثريوم قبل تحديث حالته الداخلية. يعتبر هجوم dForce بقيمة ٢٥ مليون دولار في أبريل مثالًا على استغلال إعادة الدخول.

إذ يمكن للقروض السريعة (حيث يمكن اقتراض الأصول وسدادها ضمن نفس المعاملات) استغلال ذلك، مع أمثلة بارزة هذا العام بما في ذلك بي زي إكس وأوبين وهارفست فاينانس ومؤخرًا بيكل فاينانس.

تشكل قواعد أوراكل أيضًا خطرًا حيث قد يتلقى العقد الذكي مدخلات خادعة أو غير دقيقة فيما يتعلق بالقيم خارج السلسلة أو أسعار الأصول بسبب التلاعب بالمعلومات من المزود أو الجهة الفاعلة الخبيثة.

يمكن أن يشكل تصميم البروتوكول خطرًا إذا أمكن التلاعب به لإفادة مجرمي الإنترنت. وتُعد قابلية التركيب مثالًا جيدًا على ذلك حيث يحتاج بروتوكول التمويل اللامركزي إلى الاعتماد على بروتوكول آخر ليعمل. كذلك أشار التقرير إلى أن مفهوم "ليغو المال" للترابط داخل النظام البيئي يفتح المجال أمام المزيد من المخاطر؛

"الترابط الحالي بين التمويل اللامركزي يشبه إلى حد كبير كيف كان التمويل التقليدي قبل الأزمة المالية العالمية (GFC) في ٢٠٠٧-٢٠٠٨."

هناك أيضًا مخاطر المركزية المرتبطة بالتمويل اللامركزي، إذا تم التحكم في البروتوكولات من قبل وسيط مركزي أو تم التحكم في الإدارة من قبل عدد قليل من الحيتان. كان تصويت الإدارة الأول ليونيسواب مثالًا جيدًا على كيفية محاولة عدد صغير من اللاعبين التحكم في النتيجة. بالإضافة إلى ذلك، فإن الجزء الأكبر من العملات المستقرة المستخدمة في التمويل اللامركزي مركزية وتتحكم فيها الشركات.

يعد الاعتماد على إنفيورا كمشغل للبنية التحتية للعقود محفوفًا بالمخاطر أيضًا حسبما اكتشفت الصناعة أثناء الانقطاع الطفيف في منتصف نوفمبر. توفر إنفيورا برامج عملاء إيثريوم مستندة إلى السحابة بحيث لا يضطر المستخدمون إلى تشغيل العقد الخاصة بهم.

"يستخدم ما يقدر بنحو ٦٣٪ من مجتمع إيثريوم إنفيورا كطريقة مفضلة للتفاعل مع بلوكتشين. فما هي العواقب إذا لم تعمل إنفيورا كما هو متوقع يومًا ما؟"

وأضاف التقرير أن هناك عدة مخاطر أخرى مثل مخاطر الحوافز الاقتصادية ومخاطر الأمية المالية والمخاطر التنظيمية. وخلص إلى أن هناك أيضًا خطر اكتشاف المزيد من المخاطر مما يجعل النظام البيئي بأكمله يبدو وكأنه كابوس مالي كبير!