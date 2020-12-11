النائب العام في نيويورك يتوقع المستندات في غضون أسابيع في قضية بيتفينكس/تيثر

تام شمس - الجمعة 11 ديسمبر 2020 08:48 صباحاً - طلب مكتب المدعي العام في نيويورك، أو OAG، تمديد الموعد النهائي لشركة آيفينكس - وهي الشركة الأم لكل من بورصة العملات المشفرة بيتفينكس ومصدر العملة المستقرة تيثر - لإنتاج المستندات المطلوبة لمعركتهما القانونية المستمرة.

ففي ٩ ديسمبر ٢٠٢٠، كتب مكتب المدعي العام إلى القاضي جويل كوهين لطلب تأجيل الموعد النهائي حتى ١٥ يناير ٢٠٢٠ - من المفترض أنه خطأ مطبعي وفي الواقع طلب لنفس التاريخ في عام ٢٠٢١.

جاء الطلب بعد جلسة استماع افتراضية في ١٧ سبتمبر، اختتمت بأمر القاضي بتمديد لمدة ٩٠ يومًا لآيفينكس لتقديم مستندات تتعلق بالمعاملات التجارية بين بيتفينكس وتيثر في أبريل ٢٠١٩ - عندما اتهم مكتب المدعي العام آيفينكس بخلط الأموال بين الشركتين لتغطية ٨٥٠ مليون دولار خسرتها بيتفينكس من خلال الاشتراك في خدمات بنك الظل، كريبتو كابيتال.

يؤكد مكتب المدعي العام أن آيفينكس قد تعاونت في إنتاج المستندات المطلوبة منذ جلسة ١٧ سبتمبر، وتوقع أن العملية "ستنتهي في الأسابيع المقبلة".

على الرغم من الجدل المستمر، فقد شهدت عملة USDT من تيثر عامًا قياسيًا آخر لاعتمادها، مع توسع التوكن المستقر للعمل على شبكات أومني وإيثريوم وإيوس وألغوراند وليكويد وسولانا.

ووفقًا لكوين ماركت كاب، زادت رسملة تيثر بنسبة ٣٨٢٪ من ٤,١ مليارات دولار في بداية يناير إلى أكثر من ١٩,٧٦ مليار دولار اليوم - مما يشير إلى أن اعتراف تيثر في مايو ٢٠١٩ بأن تيثر كانت مدعومة بنسبة ٧٤٪ فقط من النقد وما يعادله لم يفعل الكثير لتثبيط الطلب على العملات المستقرة.

كما امتدت هيمنة تيثر النسبية على بيتكوين إلى ٦٥,٥٪، مقارنة بنسبة ١٦,٢٪ في بداية العام. تمثل تيثر حاليًا ٣٨٪ من إجمالي حجم العملات المشفرة.