تحسينات شبكة ثيتا تقدم قدرات العقود الذكية

تام شمس - الجمعة 11 ديسمبر 2020 08:48 صباحاً - قامت ثيتا، وهي عبارة عن شبكة بلوكتشين تسهّل تدفق الفيديو اللامركزي، بتحديث شبكتها الرئيسية مؤخرًا، مضيفة عددًا من الفوائد.

حيث قالت شركة ثيتا لابز في منشور على مدونة يوم الخميس، إن شبكة ثيتا الرئيسية تستضيف الآن إمكانات عقد ذكية، اعتبارًا من الكتلة رقم ٨٤١١٤٢٧. (في وقت كتابة المقالة، تُظهر شبكة بلوكتشين الخاصة بثيتا ارتفاعًا قدره ٨٤١١٨٤٥، لذلك يجب أن تكون التحديثات قد انطلقت بالفعل.)

ثيتا هو أحد المشاريع التي لا تزال تتأرجح منذ طفرة الطرح الأولي للعملات الرقمية. أنهى المشروع عملية الطرح الأولي لعملته الرقمية قرب نهاية الفقاعة في يناير ٢٠١٨، وجمع ٢٠ مليون دولار. وعلى الرغم من أن العديد من عمليات الطرح الأولي للعملات الرقمية هذه من تلك الحقبة ماتت لاحقًا، أو واجهت إجراءات تنظيمية، فقد تقدمت ثيتا إلى الأمام.

ومع الإشارة إلى فائدة أخرى من التحديث، أضاف المنشور: "تم تخفيض حد التكديس لعقد الحراسة إلى ١٠٠٠ ثيتا عند الكتلة ٨٤١١٤٢٧، لكلٍ من الرهانات الجديدة والإضافة إلى حصص إضافية."

تشمل الإضافات الأخرى موقعًا جديدًا للحصول على معلومات حول البروتوكول، ومستكشف كتلة منقح ينتج بيانات عقد ذكية، وكشف النقاب عن مجموعة أدوات تطوير البرامج Theta-js Javascript.

وأضاف المنشور: "لن تتطلب هذه الترقية من حاملي التوكنات الحاليين اتخاذ أي إجراء أو نقل أي توكنات - لا يوجد مقابضة للتوكنات من أي نوع". يتوقع المشروع مزيدًا من التحديثات في الأسابيع المقبلة، بما في ذلك امتداد غوغل كروم لمحافظ ثيتا.

أطلقت ثيتا شبكتها الرئيسية في وقت سابق من عام ٢٠٢٠، حيث نشرت العديد من العناوين الرئيسية في مساحة العملات المشفرة هذا العام. ووسط عام مليء بحركة الأسعار الإيجابية لمجال العملات المشفرة، ارتفع سعر ثيتا بأكثر من ١،٠٠٠٪ خلال النصف الأول من عام ٢٠٢٠.