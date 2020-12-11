بوردو بتقنية بلوكتشين؟ تعلن شركة آي بي إم عن نظام تتبع لسلسلة توريد النبيذ

تام شمس - الجمعة 11 ديسمبر 2020 02:51 صباحاً - تقدم منصة آي بي إم التي تعمل بنظام بلوكتشين الآن طريقة للأشخاص لتتبع النبيذ من أصول مزارع الكروم الخاصة بهم وصولًا إلى رف المتجر المحلي.

ففي إعلان اليوم، قالت شركة آي بي إم إنها دخلت في شراكة مع شركة مراقبة النبيذ إي بروفينانس لإطلاق منصة فين أشور VinAssure. تم بناء فين أشور على شبكة بلوكتشين ترانسبيرنت سبلاي من آي بي إم، وستعمل على آي بي إم كلاود وتسمح لمنتجي النبيذ والمستوردين والناقلات والموزعين والمطاعم وتجار التجزئة وغيرهم بتتبع سلسلة توريد الزجاجات "من خلال سجل بيانات مرخص ودائم ومشترك."

يشمل أعضاء "فين أشور" شركة استيراد النبيذ دي ميزون سيلكسيون ومقرها نورث كارولينا، والتي تبلغ إيراداتها السنوية ٢٢ مليون دولار. وقد صرحت شركة آي بي إم أن صانع النبيذ "ميزون سشل" ومقره بوردو وقسم التصدير في "سانت ميشيل واين إستيت" كانا يعتزمان استخدام نظام سلسلة التوريد القائم على بلوكتشين قريبًا، مما قد يمثل "ملايين زجاجات النبيذ التي تنتقل عبر سلسلة التوريد العالمية".

حيث قال أندريه تامرز، مالك دي ميزون سيلكسيون: "نعتقد أن مستقبل صناعة النبيذ يكمن في التحقق من المصدر والشفافية وإمكانية التتبع".

ويُقال إن نظام آي بي إم سيسمح لعشاق النبيذ باستخدام أكواد التعريف على الزجاجات للتعرف على "ملفات تعريف المصدر والنكهة" بالإضافة إلى أي معايير تتعلق بالممارسات العضوية أو الحيوية أو ممارسات الاستدامة. وسيكونون قادرين أيضًا على الوصول إلى معلومات حول النبيذ، والتحقق من صحتها وتخزينها على بلوكتشين، من مزرعة الكروم إلى التسليم.

تستفيد الشركات الأخرى من خدمات بلوكتشين من آي بي إم لمراقبة سلسلة التوريد الغذائية وتتبعها. ففي يونيو، اقترح مزود البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات Atea ASA شراكة مع شركة التكنولوجيا ومنتجي المأكولات البحرية لاستخدام بلوكتشين كمصدر لتبادل بيانات سلسلة التوريد لصناعة المأكولات البحرية في النرويج التي تبلغ قيمتها مليار دولار.