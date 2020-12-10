فيلمٌ عن سوق الشبكة المظلمة "طريق الحرير" سيُعرض لأول مرة في فبراير

تام شمس - الخميس 10 ديسمبر 2020 05:49 صباحاً - ستظهر قصة مؤسس طريق الحرير، روس أولبريخت، على شاشات السينما في عام ٢٠٢١ بعد إعلان من شركة الترفيه الكبرى ليونزغيت.

ووفقًا لموقع ديدلاين، حصلت ليونزغيت على حقوق فيلم طريق الحرير وتخطط لإصدار الفيلم الخاص في دور السينما وعبر الإنترنت بدءًا من ١٩ فبراير. يقال إن الفيلم سيعتمد على مقال رولينغ ستون من ٢٠١٤ "نهاية مميتة لطريق الحرير"، مع التركيز على الفترة التي سبقت اعتقال أولبريخت كمؤسس سوق الشبكة المظلمة.

سوف يقوم نيك روبنسون، الممثل الأمريكي البالغ من العمر ٢٥ عامًا من فيلم جوراسيك ورلد، بدور أولبريخت، البالغ من العمر الآن ٣٦ عامًا ويقضي عقوبة بالسجن المؤبد في السجن الفيدرالي. وقد تمت إدانته بغسل الأموال واختراق أجهزة الكمبيوتر والتآمر لتهريب المخدرات.

ظهرت قصة أولبريخت في وسائل الإعلام الرئيسية في أكثر من مناسبة. ففي الشهر الماضي، بثت شبكة سي بي إس فيلمًا وثائقيًا عن إغلاق سوق طريق الحرير على الشبكة المظلمة، والذي عرض مقابلة مع صديقة أولبريخت السابقة. وكان من المقرر في الأصل عرض فيلم طريق الحرير في مهرجان تريبيكا السينمائي في أبريل، ولكن تم إلغاء الحدث بسبب الجائحة.

تم القبض على مؤسس طريق الحرير من قبل مكتب التحقيقات الفيدرالي في عام ٢٠١٣ وسيقضي بقية حياته في السجن دون إمكانية الإفراج المشروط. لا يزال أولبريخت يقدم تحليلات عرضية لسوق بيتكوين على مدونته المتوسطة من سجن الولايات المتحدة في توكسون.