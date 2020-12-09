التمويل اللامركزي قد يأتي إلى كاردانو

تام شمس - الأربعاء 9 ديسمبر 2020 06:51 صباحاً - قامت IOHK، شركة التطوير التي تقف وراء كاردانو، بتحديد بروتوكول إقراض التمويل اللامركزي كأحد ما يسمى بأفكار بروجكت كاتاليست - لإرسال رسالة قوية مفادها أن تطبيقات التمويل اللامركزية يمكن أن تأتي إلى شبكة بلوكتشين الخاصة بالمشروع.

في سلسلة من مشاركات تويتر، قالت IOHK يوم الثلاثاء أنه سيتم الكشف عن العديد من الأفكار الواعدة المرتبطة ببروجكت كاتاليست في الأيام المقبلة. بروجكت كاتاليست هو صندوق عام يهدف إلى جلب "الأبحاث والتجارب الاجتماعية وموافقة المجتمع لتأسيس ثقافة ديموقراطية منفتحة داخل مجتمع كاردانو".

المرشح الأول لمشروع بروجكت كاتاليست الذي يتم الإعلان عنه هو ليكويد، وهو سوق إقراض التمويل اللامركزي يسمح للمشاركين بكسب فائدة على الودائع واقتراض الأصول مباشرة على بلوكتشين كاردانو.

وفي منشور على ميديام في أكتوبر، وصف مهندس ليكويد، ديواين كاميرون، بروتوكوله بأنه "بروتوكول سيولة آلي مفتوح المصدر للإقراض".

حيث أوضح قائلًا:

"(١) ليكويد للتمويل ليس بنكًا؛ إنها بنية تحتية مالية مفتوحة المصدر (٢) لا تملك ليكويد "منطقة مستهدفة/ مستخدم مستهدف"؛ التنفيذ الوظيفي لليكويد هو بروتوكول إقراض مفتوح المصدر على سحابة لامركزية موزعة، وهذا يعني التصميم العالمي".

شهد سوق التمويل اللامركزي زيادة كبيرة في النشاط في الأشهر الستة الماضية. وفي وقت كتابة هذه المقالة، بلغ إجمالي القيمة المحجوزة في مشاريع التمويل اللامركزي ١٤,٦ مليار دولار موزعة على أسواق الإقراض والمشتقات والأصول والمدفوعات وأسواق البورصات اللامركزية.

بالإضافة إلى ليكويد، حددت IOHK يوم الثلاثاء مايبي ووركشوب - مورد تعليمي قائم على المشروعات - كمرشح آخر لمشروع بروجكت كاتاليست. وستتلقى أفضل الأفكار، حسبما يختارها أعضاء مجتمع كاردانو، ما يصل إلى ٢٥٠ ألف دولار من كاردانو لمواصلة تطوير مشاريعهم.

حيث تقول IOHK أنه سيتم إصدار ملايين الدولارات من كاردانو في عام ٢٠٢١ كجزء من جولات التمويل المستقبلية - "من المحتوى إلى موارد المجتمع، ومن التطبيقات اللامركزية إلى التمويل اللامركزي."