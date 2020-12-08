سيتي بنك يخفض تصنيف أسهم مايكروستراتيجي بعد رهان بيتكوين الجريء

تام شمس - الثلاثاء 8 ديسمبر 2020 10:55 مساءً - تراجعت أسهم مايكروستراتيجي يوم الثلاثاء بعد أن ورد أن سيتي بنك خفض تصنيف شركة استخبارات الأعمال بسبب تركيزها "غير المتناسب" على بيتكوين.

وقد أصدر المحلل في سيتي، تايلر رادكي، تصنيف "بيع" على MSTR بعد فترة وجيزة من إعلان الشركة أنها تجمع المزيد من الأموال لشراء بيتكوين (BTC). ويقول رادك إن "التركيز غير المتناسب للرئيس التنفيذي مايكل سايلور على بيتكوين" يعرّض المستثمرين لمخاطر كبيرة، خاصة بعد الارتفاع "المفرط" منذ سبتمبر.

حيث كتب قائلًا:

"لقد حقق استثمار MSTR في بيتكوين عائدًا قدره ٢٥٠ مليون دولار (أو ما يعادل ٢٦ دولارًا للسهم أو + ٢٠٪ من الأسهم) منذ ٢٠ أغسطس. وعلى الرغم من كونها مثيرة للإعجاب، إلا أنها تتضاءل مقارنة بعائد ١٧٢٪ في الأسهم. وعند سعر السهم الحالي، يشير تحليلنا إلى أن السوق يحدد السعر في سيناريوهات تقييم أكثر تفاؤلًا بكثير للأعمال الأساسية وبيتكوين".

أسهم مايكروستراتيجي بواسطة ياهو فاينانس

ارتفع سعر سهم مايكروستراتيجي منذ أغسطس عندما أعلنت الشركة لأول مرة عن صفقة بيتكوين. وينظر العديد من المستثمرين إلى MSTR على أنه استثمار غير مباشر في بيتكوين، نظرًا لاحتياطيات الشركة الهائلة من العملات الرقمية.

يوم الاثنين، كشفت مايكروستراتيجي عن خطط لتخصيص ٤٠٠ مليون دولار أخرى لخزائن بيتكوين الخاصة بها. وللقيام بذلك، تخطط الشركة لإصدار سندات قابلة للتحويل بقيمة ٤٠٠ مليون دولار. حسبما أفاد كوينتيليغراف، فإن ٤٠٠ مليون دولار ستزيد احتياطيات الشركة من بيتكوين بأكثر من ٢٠٨٠٠ بيتكوين.

تعد مايكروستراتيجي إلى حد بعيد أكبر شركة مالكة لعملة بيتكوين. وهي تمتلك حاليًا ٤٠٨٢٤ بيتكوين في سجلاتها، تبلغ قيمتها مجتمعة ٧٦٩,٢ مليون دولار.

يتجه المستثمرون المؤسسيون والشركات إلى بيتكوين كوسيلة تحوط ضد التضخم وعدم استقرار الدولار. وقد شبّه سايلور الاحتياطيات النقدية لشركته بـ "مكعب الجليد الذائب" حيث تستمر القوة الشرائية للدولار الأمريكي في الانخفاض. وهو يعتقد أن تضخم الأصول سينمو إلى أكثر من ٢٠٪ سنويًا.