كيف نجحت منصة تداول الأصول المشفرة ومؤسس بينانس Binance

كان مؤسس بينانس Binance منصة تداول الأصول المشفرة قبل أن يؤسس المنصة العالمية لتداول الأصول المشفرة يعمل في أحد مطاعم ماكدونالدز و أيضا باع شقته للإستثمار في عملة البيتكوين Bitcoin. إذن كيف انتهى به الأمر إلى قيادة أكبر منصة التداول للعملات المشفرة المتعددة الميزات.

ما هي قصة مؤسس منصة تداول الأصول المشفرة بينانس Binance

يتم سرد قصة Binance من خلال مئات الأشخاص الذين شاركوا في أنشاء و تأسيس منصة بينانس ، بالإضافة إلى ملايين الأشخاص الذين يتداولون في أكبر بورصة العملات المشفرة الرائدة في العالم. لكن جوهر هذه الحكاية هو قصة المؤسس ، Changpeng Zhao، الذي أطلق منصة Binance في يوليو 2017 و بعد 180 يومًا فقط من الإطلاق منصة Binance أصبحت من بين المنصات الأكبر من حيث حجم التداول و الان هي الأولى عالميا.

من البرغر إلى البيتكوين

جاء CZ من بدايات متواضعة ، كمهاجر من الصين الى كندا، حيث تولى العديد من الوظائف الفردية للمساعدة في اعانة عائلته. في مرحلة ما ، كان يعمل في مطعم ماكدونالدز.

بعدها حصل مؤسس بينانس على دبلوم جامعي في علوم الكمبيوتر من جامعة ماكجيل في مونتريال ، بعدها أنشئ برنامج تداول مبتكر لبورصة طوكيو للأوراق المالية وكتاب التجارة بلومبيرج المعروف حاليا ب Bloomberg Tradebook. ثم بعدها قرأ على البيتكوين Bitcoin و بروتوكول البلوكشين في عام 2013 خلال إحدى ألعاب البوكر ، وبعد ذلك قرر أن يشارك في تطوير مجال العملات المشفرة من خلال تكريس حياته لها. حتى أنه باع شقته لشراء عملة بيتكوين الرقمية المشفرة. حتى عندما انخفض سعر BTC في ذلك الوقت من 600 دولار إلى 200 دولار بعد شرائه عملة BTC ، فقد استمر في سوق العملات المشفرة و امن بأن العملات المشفرة ستغير العالم.

و لهذا أنت الآن لست مضطرًا لبيع شقتك لشراء Bitcoin. يمكنك شراء العملات المشفرة و البيتكوين Bitcoin و الرموز المشفرة الأخرى عبر منصة Binance بأقل من 10 دولارات. يمكن أن تشتري العملات المشفرة عبر أي وسيلة ممكنة يقدمها البائعون و المشترون للعملات المشفرة عبر منصة Binance اللامركزية المخصصة لذلك عب رالرابط التالي.

كيف تم أطلاق منصة تداول الأصول المشفرة Binance

بعد فترات من العمل في شركة مزود المحفظة المشفرة Blockchain وسوق العملات المشفرة OKCoin كرائد في مجال التكنولوجيا ، غامر مؤسس منصة Binance ببناء بورصة و منصة التبادل الخاص به ، والجمع بين الأداء التكنولوجي ل منصات التداول العالمية في حجم التداولات و العملات المشفرة. نتيجة لذلك ، مما ادى الى خلق منصة Binance عبر عملية جمع رأس المال تسمى ICO او العرض الأول للعملة و التي أدت الى حمع ما قيمته 15 مليون دولار.

لكن الطريق إلى المركز الأول في عالم التشفير كان صعبا في البداية على الفريق على ما يبدو عليه ، خاصة خلال أيام Binance الأولى. واجه CZ وزملاؤه الأوائل تحديات عندما انخفضت قيمة رمز BNB ، العملة المشفرة الأساسية لمنصة Binance ، إلى ما دون السعر الأولي عند أطلاق حملة ICO ، كل ذلك لم يوقف الفريق و انما كانو في مواجهة كل الأحداث التي أدت الى انخفاظ العملة المشفرة Binance Coin.

ورداً على ذلك ، قاد CZ الجهود لتحويل Binance إلى عملية لامركزية مع قوة عاملة عالمية ذكية. كما قاد تطوير Binance إلى بورصة تقدم أحجامًا كبيرة ورسومًا منخفضة ومزايا مميزة للمستخدمين.

في فترة زمنية قصيرة فقط ، أثبت مؤسس Binance أنه مقنع جدًا لعالم التشفير بحيث لا يمكن تقييده بالتحديات المستمرة. في غضون ستة أشهر فقط بعد إطلاقها ، قفزت منصة Binance إلى المرتبة الأولى في تصنيفات تبادل العملات المشفرة ، وظلت في هذا الوضع حتى يومنا هذا.

مضاعفة اللامركزية في منصة بينانس Binance

حتى مع وضع الكيان بينانس في مكانها ، رأى المؤسس CZ أن منصة Binance هي الخطوة الأولى في نظام تشفير أكبر يوفر خدمات وحلولًا لأكبر عدد ممكن من الاحتياجات المتعلقة بالتشفير. وشمل ذلك خطوات مهمة مثل إطلاق بورصة لامركزية تسمى Binance DEX وتطوير سلسلة Binance blockchain ، بالإضافة إلى إطلاق تداول العقود الآجلة والهامش على المنصة ، مما يضعها في منافسة مع المزيد من المنصات.

لاحظ المراقبون أن إطلاق Binance DEX من المحتمل أن يؤدي إلى قيام Binance بتعطيل نفسها و يمكن أن تكون خطوة مضرة على مستقبل Binance، لكن CZ وفريقه اعتبروا هذا فرصة ليكونوا مرنين ومتطورين في مواجهة مشهد التشفير المتغير باستمرار.

في الواقع ، تستمر روح الإيتكار في فريق بيناني هذه حتى يومنا هذا ، مع إطلاق Binance Smart Chain ، وظهور Binance Futures كمنصة تداول مشتقات العملات المشفرة الرائدة ، والعديد من الخدمات الأخرى.

وعلى الرغم من جميع الخدمات الجديدة على مدار تاريخها القصير ، تظل Binance رائدة عالميًا في تداول العملات الرقمية المشفرة ، ليس فقط في منصة التبادل الفوري التي ارتفعت إلى المرتبة الأولى ولكن أيضًا في تداول العقود الآجلة للعملات المشفرة التي لم يمر عليها عام واحد فقط .. هذا بفضل خطوات مؤسس بيننس CZ وعزمه ومبادراته ، والتي تمتد لتشمل الفريق بأكمله ، والذي أصبح الآن أكثر من 1000 شخص منتشر في أكثر من 40 دولة ، ويخدم أكثر من 180 منطقة حول العالم.

الأن عبر منصة بينانس يمكن أن تقوم بالعديد من الأشياء، منها التداول في الأصول الرقمية، و بيع و شراء العملات المشفرة محليا و دوليا، التعدين السحابي للعملات المشفرة التداول في العقود الاجلة، الاقراض و الاقتراض، الحصول على بطاقة Binance لصرف عملاتك المشفرة في أي مكان في العالم عبر الصراف الألي، و العديد من الأشياء المتعلقة بالمال و يمكن ل المستخدمين أن يجدوه على منصة واحدة.

ما هو تبادل بينانس؟

Binance Exchange هي واحدة من منصات تبادل العملات المشفرة الشهيرة التي تقدم التداول كل العملات المشفرة و الرموز المميزة تقريبا و عملة افتراضية بما في ذلك عملة البتكوين و عملة الاثروم Ethereum ETH و Litecoin LTC و Binance Coin BNB.

بمكن أن تبدأ التداول عبر منصة بينانس عبر متابعة هذا الشرح الكامل عن المنصة : شرح منصة Binance ل تداول العملات الرقمية المشفرة بأمان