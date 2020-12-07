الرئيس التنفيذي لشركة سيركل: فريق بايدن سيعزز دور العملات المشفرة في البنية التحتية للولايات المتحدة

تام شمس - الاثنين 7 ديسمبر 2020 08:56 مساءً - أحد رواد العملات الرقمية الأمريكية متفائل بأن المجال سينمو تحت إدارة جو بايدن الذي يحكم بالوسط.

حيث ظهر جيريمي ألاير، الرئيس التنفيذي لشركة سيركل، في برنامج سكواك بوكس على قناة سي إن بي سي يوم الإثنين ليؤكد أن إدارة بايدن ستدفع العملات المشفرة إلى الأمام كجزء من جهد واسع لتحديث البنية التحتية:

"أعتقد أنهم سيكونون داعمين في النهاية لأنه تغيير في البنية التحتية بحجم شبكة الإنترنت التجارية الأولية، وسوف يركزون على تغييرات البنية التحتية التي تجعل أمريكا أكثر تنافسية."

وبشكل عام، فإن السياسة المعتدلة تفيد العملات المشفرة، حيث قال ألاير: "لدينا آراء معتدلة، على اليسار واليمين، وأعتقد أنهم يرون هذا بشكل بناء."

جاءت تعليقات اللاير في أعقاب موضوع على تويتر يوم الأحد تضمن تعليقات مماثلة حول الانقسام الحزبي:

وقد أشار ألاير في سكواك بوكس اليوم، على وجه الخصوص، إلى المخاوف من أن الجناح اليساري في الولايات المتحدة قد اتخذ موقفًا متشددًا ضد الأدوات المالية الجديدة، وخاصة العملات المستقرة:

"لدينا وجهة نظر على الطرف الليبرالي للغاية من الطيف أن هذا بطريقة ما ليس جيدًا للأفراد الذين لديهم وصول أقل إلى النظام المالي، في حين أن العكس هو الصحيح في الواقع، فهذه التكنولوجيا - خاصة العملات المستقرة - تبشر بالخير لفتح وتوسيع الوصول إلى النظام المالي بشكل أعمق من النظام المصرفي الحالي".

ومن المحتمل أن تشير هذه التعليقات إلى مشروع قانون تم تقديمه الأسبوع الماضي من شأنه أن يحظر جميع العملات المستقرة التي لا تقدم نفس التسجيلات مثل البنوك التقليدية، بما في ذلك عملة سيركل الخاصة USDC.