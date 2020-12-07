مسؤولٌ تنفيذي من البنك المركزي الأوروبي يقول إن مرحلة التفكير في اليورو الرقمي ستستمر حتى عام ٢٠٢١

تام شمس - الاثنين 7 ديسمبر 2020 08:56 مساءً - يمكن للسلطات المالية في أوروبا وضع خطة تحقيق لليورو الرقمي في وقت مبكر من العام المقبل، وفقًا لمسؤول تنفيذي في البنك المركزي الأوروبي.

حيث انضم هولغر نيوهاوس، رئيس قسم ابتكار السوق والتكامل في البنك المركزي الأوروبي، إلى مهرجان سنغافورة للتكنولوجيا المالية ٢٠٢٠ في ٧ ديسمبر لمناقشة التطور العالمي للعملات الرقمية للبنوك المركزية.

وخلال المناقشة عبر الإنترنت، زعم نيوهاوس أن البنك المركزي الأوروبي يتوقع من السلطات المالية الأوروبية تقييم إذا ما كانت ستطلق مبادرة اليورو الرقمي بحلول منتصف عام ٢٠٢١:

"في منتصف عام ٢٠٢١، سينظر نظام اليورو فيما إذا كان سيتم إطلاق مشروع يورو رقمي. ولكن فقط للتوضيح، ستكون مرحلة دراسة، وليس قرارًا للتنفيذ بعد. وستسمح لنا تلك المرحلة بشكل أساسي بالتوصل إلى [...] خطة فعلية، وما يمكن أن يكون عليه اليورو الرقمي، وكيف يمكن أن يبدو، وكيف يمكن تنفيذه، إذا كان ومتى سيتم اتخاذ قرار بشأن السياسة."

كما شدد نيوهاوس على أن اليورو الرقمي من شأنه أن يكمل، وليس أن يحل محل النقد أو ودائع البنك المركزي الإجمالية. كما أشار إلى أن النقود الرقمية للبنك المركزي تشكل تحديات كبيرة عندما يتعلق الأمر باستخدام العملات الرقمية للبنوك المركزية في الخارج، لا سيما فيما يتعلق بإدارة تدفق رأس المال ومسألة المكافأة النسبية.

واقترح نيوهاوس قائلًا: "هذا هو المكان الذي يصبح فيه الأمر صعبًا وهذا هو المكان الذي تُركنا فيه للتفكير في كيفية تقييده - بحدود صارمة، سواء مع مخططات الحوافز أو أي شيء آخر".

فيما يتعلق بالعملات الرقمية للبنك المركزي في أوروبا، أشار نيوهاوس إلى الاستشارات العامة للبنك المركزي الأوروبي بشأن اليورو الرقمي المحتمل. وتهدف الاستشارت، التي تم إصدارها في منتصف أكتوبر ٢٠٢٠، إلى جمع التعليقات من أصحاب المصلحة من القطاعين العام والخاص لتقييم إذا ما كانت أوروبا بحاجة إلى اليورو الرقمي.

في نوفمبر ٢٠٢٠، حثت كريستين لاغارد، رئيسة البنك المركزي الأوروبي، البنك على التوصل إلى قرار بشأن إطلاق اليورو الرقمي في يناير ٢٠٢١.