بنكٌ ألماني يُطلق صندوق للعملات المشفرة يغطي محفظة الأصول الرقمية

تام شمس - الاثنين 7 ديسمبر 2020 08:56 مساءً - أعلن البنك الألماني الخاص هوك آند أوفهاوزر عن أول صندوق للعملات المشفرة له، وهو HAIC Digital Asset Fund I، والذي سيتم إطلاقه في ١ يناير ٢٠٢١.

ووفقًا لتقرير على فند فيو، ستستهدف المبادرة، بالتعاون مع شركة التكنولوجيا المالية في برلين "كابيليندو"، المستثمرين المؤسسيين وشبه المؤسسيين الذين يرغبون في الاستثمار في محفظة من الأصول المشفرة، بما في ذلك بيتكوين (BTC) وإيثريوم (ETH) وستيلر (XLM).

وسيتبع الصندوق استراتيجية استثمار سلبي، مع نسبة تخصيص للعملات المشفرة على أساس القيمة السوقية ومعايير أخرى. ووفقًا للشركة، ستغطي المحفظة ٨٥٪ من إجمالي سوق أصول العملات المشفرة.

الحد الأدنى للاستثمار في الصندوق هو ٢٠٠٠٠٠ يورو (٢٤٢٠٠٠ دولار)، مع عدم وجود حد لفترة الاشتراك، وإجمالي الرسوم الجارية للصندوق هو ٢,٠٥٪ من حجم الصندوق.

سيعمل كابيليندو كمستودع للعملات المشفرة بينما يكون هوك آند أوفهاوزر مسؤولًا عن إدارة الأموال. وقد أوضح عضو مجلس الإدارة "هولغر سيب" أن الاهتمام المؤسسي بالعملات المشفرة في ألمانيا يتزايد:

"نحن نرى أن الأصول الرقمية والعملات المشفرة أصبحت جذابة بشكل متزايد للمستثمرين المؤسسيين. ومع إطلاق أول صندوق للعملات المشفرة خاص بنا، جنبًا إلى جنب مع كابيليندو، أنشأنا أداة استثمارية مبتكرة تمنح عملائنا وصولًا غير مكلف وآمن إلى فئة الأصول المشفرة الجديدة مع تلبية معايير الجودة المعمول بها والمتطلبات العالية لشركة هوك آند أوفهاوزر".

حسبما أفاد كوينتيليغراف الأسبوع الماضي، فإن شركة NYDIG للأصول الرقمية التابعة لشركة ستون ريدج، جمعت مؤخرًا ١٥٠ مليون دولار في صندوقي استثمار للعملات المشفرة.

على الرغم من رفض هيئة الأوراق المالية والبورصات المستمر للموافقة على صندوق بيتكوين المتداول في البورصة، فإن المزيد من الأدوات أصبحت متاحة للمستثمرين المؤسسيين لدخول سوق العملات المشفرة.