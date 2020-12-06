بعد ست ساعات من الانقطاع، سولانا تحصل على خليطٍ من الانتقادات والدعم

تام شمس - الأحد 6 ديسمبر 2020 06:50 صباحاً - أدى انقطاع شبكة سولانا لما يقرب من ست ساعات بالأمس، وهي سلسلة بلوكتشين من الطبقة الأولى معروفة بإنتاجيتها العالية، إلى استهزاء ودعم المتداولين والمطورين عبر مجال العقود الذكية.

"في حوالي الساعة ١:٤٦ مساءً بالتوقيت العالمي المنسق يوم ٤ ديسمبر ٢٠٢٠، توقفت مجموعة شبكة سولانا الرئيسية التجريبية عن إنتاج الكتل عند الكتلة ٥٣١٨٠٩٠٠، مما حال دون تأكيد أي معاملات جديدة"، وذلك وفقًا لما ورد في منشور محدث مباشر من مدونة سولانا.

وقد استمر الانقطاع لمدة خمس ساعات ونصف تقريبًا قبل أن يقوم أكثر من ٢٠٠ مدقق لشبكة سولانا، يمثلون أكثر من ٨٠٪ من وزن حصة الشبكة، بنجاح ببدء تعليمات إعادة تشغيل الشبكة ويبدأون في إنتاج الكتل مرة أخرى.

حيث قال فريق سولانا: "نود أن نشكر الشبكة العالمية المتحمسة والجادة من المدققين الذين حددوا هذه المشكلة ونسقوا إعادة تشغيل الشبكة".

وسيجري تحليل أسباب انقطاع الشبكة بعد ذلك.

كان مؤسس سولانا ومديرها التنفيذي، أناتولي ياكوفينكو، قد صرّح سابقًا إنه يعتنق المنافسة بين بروتوكولات الطبقة الأولى، ويمكن أن يساعد ذلك في توليد "التميز". ارتفع توكن سولانا SOL بأكثر من ٥٪ إلى ١,٩٧ دولار على مدار ٢٤ ساعة، بعد انخفاض أمس حيث وصل التوكن إلى قاع عند ١,٨٥ دولار.

سارع النقاد داخل مجتمع إيثريوم، بالإضافة إلى المنافسين الآخرين من الطبقة الأولى، إلى التطرق إلى مشكلات سولانا على تويتر أمس.

حيث أشار أحد المراقبين أن التداولات على سيروم، وهي البورصة اللامركزية الأصلية في سولانا والتي أنشأتها البورصة المركزية FTX، قد عالجت عددًا قليلًا من صفقات بيتكوين في الساعات التي أعقبت الانقطاع، مما يعني أن هناك طلبًا ضئيلًا على الخدمات بخلاف تداول "الروبوتات":

ومن جانبه، بدا أن سام بانكمان فرايد، الرئيس التنفيذي لشركة FTX، قد أخذ زمام المبادرة:

ومع ذلك، لم ينتهز الجميع عبر مجال العقود الذكية الفرصة لمضايقة بروتوكول الطبقة ١ المضطرب.

حيث أشاد هدسون جيمسون، الباحث في مؤسسة إيثريوم، بفريق سولانا "لرد فعلهم السريع والتعافي السريع"، مشيرًا إلى أن إيثريوم شهدت نصيبها العادل من "حالات طوارئ الشبكة".

كما أشار نيك جونسون، خريج آخر من مؤسسة إيثريوم، إلى أنه مع غرق إيثريوم ٢.٠ في عملية إطلاقها الطويلة، سيكون من الحكمة منع التنمر: