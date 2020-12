ما هو البتكوين Bitcoin بعبارات بسيطة و مفهومة

ما هو البت كوين Bitcoin بالتفصيل ؟ هل البتكوين هي عملة مشفرة ؟ هل البيتكوين نظام أم تكنولوجيا؟ لابدا أنه لديك الكثير من الأسئة حول ما هي عملة بتكوين Bitcoin. هنا في هذا الموضوع سنشرح لكم كل شيئ عن البت كوين بشكل أكثر تفصيل و اكثر تدقيقي و بشكل سهل و بعبارات بسيطة مفهومة.

كشرح مبسط و سهل البيتكوين عملة رقمية مشفرة غير ملموسة نظامها هو الانترنت و تعمل على الانترنت و يمكن تداول البيتكون عبر الانترنت و الاجهزة الالكترونية عبر بروتوكول عام لامركزي تسمى تقنية البلوكشين Blockchain.

شرح البلوكشين كامل عبر هذا الموضوع : ما هي تكنولوجيا البلوكشين Blockchain شرح مبسط وسهل

عندما قررت معرفة ما هي عملة البتكوين ، بحثت عن المعلومات كثيرا عبر شبكة الإنترنت لفترة طويلة و كل ما أقرأ تزداد تساؤلاتي عن ما هي عملة البت كوين. لكن كل التفسيرات التي وجدتها مهما كانت مبسطة خلقت مزيدًا من الارتباك في رأسي. ثم أجريت بحثي الخاص عن ما هي عملة البتكوين و كيف تعمل هذه العملة و كيف خلقت هذه الضجة في عالم المال، و الاقتصاد العالمي.

إذا كنت الآن ، مثلي تتساءل عن ما هي عملة البتكوين بالظبط ، و لا تفهم جوهر عملات البيتكوين هل هي عملة أحتيال فقط، هل هي عملة حقيقية و ستغير العالم، هل قيمتها حقيقية هل هي فعلا عملة مربحة ، وما إذا كان من الممكن جني الأموال منها ، وكيف تعمل و كيف تم انشاؤها و احتراعها، و قيمتها الى ماذا تستند ؟ فخذ خمس دقائق من وقتك لقراءة هذه المقالة. أعدك أنه بعد قراءتها لن يكون لديك أي أسئلة أخرى حول ما هي عملة البت كوين.

لنطرح هذه الأسئلة أولاً. من أين تأتي عمة البتكوين وما هي؟ ما طبيعتها و من يطبعها؟ وإن لم تصدرها أي جهة أو حكومة فلماذا يسمى البتكوين بعملة؟

في الأساس ، عملة البتكوين هي مجرد برنامج كمبيوتر. فقط هو برنامج ليس موجودًا على جهاز كمبيوتر أو خادم واحد كما هي الحال مع الخوادم و السيرفرات التي تتحكم فيها الشركات الكبيرة و التي يمكن أن تحصل على بياناتك بكل سهولة، أما برنامج البت كوين متصل مباشرة على ملايين أجهزة الكمبيوتر التي تتواصل مباشرة مع بعضها البعض من خلال هذا البرنامج، و هذا البرنامج مشفر بالكامل و لامركزي و لا يوجد أي كيان يستطيع أن يغير خوارزمياته، و حتى إن أراد أي كيان في شبكة ذلك البرنامج اي برنامج البتكوين أن يغبر ولو بت صغير من بيانات ذلك البرنامج يجب أن يوافق عليها أكثر من 51% من المشاركين في الشبكة و هذا يعد مستحيلا، لأن المشاركين متفرقين عبر العالم و لا أحد يعرف الأخر، و أيضا ليس في مصلحتهم تغير أي شيئ.

هذا المثال على برنامج حاسوبي يجعلك تأطر كل فهمك على أن عملة البتكوين ما هي الا مجرد برنامج يعمل على الكمبيوتر اتخد صفة عملة لأننها لها قيمة مالية و نتعامل بها عبر الإنترنت و نتداولها في البورصات… و نستخدمها للشراء عبر الإنترنت و حتى عبر المحلات التي تقبل الدفع الرقمي بعملة البتكوين.

لا تتسرع الشرح في أوله!

هذا البرنامج نقوم بتثبيثه على الحاسوب بطريقة مميزة أو عادية حسب خبرتك في إستخدام الحاسوب و نفس الطريقة يقوم بها شخص آخر. عندما نقوم بتشغبل ذلك البرنامج ما يطلبه منك هو ان تجعل حاسوبك مفتوح و سيعمل على نقل الملفات إلى بعضها البعض مباشرة ، دون تدخل أي طرف ثالث في الأمر.

يعمل نظام البيتكوين بنفس الطريقة. المهمة الوحيدة لهذا البرنامج ليست نقل الملفات بين المستخدمين ، وإنما نقل القيمة أي ملف برمجي له قيمة و لا يمكن نسخه أو تزويره او حتى تغير، و يعد من المستحيلات تزوير.

البت كوين Bitcoin هي أول عملة رقمية لامركزية في العالم. ظهرت شبكة Bitcoin في عام 2009 ، وهي تعمل من خلال التعدين الرقمي ، ونتيجة لذلك يتم تعدين عملات BTC عبر الحواسيب المخصصة لذلك. تعتبر المعاملات على شبكة BTC من نظير إلى نظير أو الند للند ، مما يعني تحويل الأموال مباشرة من مستخدم إلى آخر ، دون مشاركة أطراف ثالثة مثل السلطات التنظيمية في شكل بنوك أو جهات تنظيمية أو الدولة.

يقتصر إجمالي عدد عملات البيتكوين بشكل صارم على 21 مليون عملة رقمية مشفرة ، بينما تم بالفعل تعدين أكثر من 18.538.124 عملة بيت كوين BTC لعام 2020 ، أي أكثر من 85% إجمالي المعروض من جميع عملات بيتكوين. وهذا الرقم لا يأخذ في الحسبان جميع المحافظ المفقودة التي تملك عملة BTC و لا أحد يستطيع الوصول اليها، وقد حدث هذا كثيرًا من قبل. اقترب المستخدمون بإهمال من التخزين الصحيح للعملات المشفرة في محافظ البيتكوين ، نظرًا لحقيقة أن قيمة العملات المشفرة في ذلك الوقت لم تكن مهمة.

يظل الخيار الأفضل للحصول على عملة البيتكوين في عام 2021 هو التعدين السحابي – تأجير طاقة الحوسبة لتعدين BTC ، حيث يتم تنفيذ جميع الأعمال المتعلقة بإعداد المعدات وصيانتها بواسطة الخدمة نفسها. لقد أعددنا لك تصنيفًا لأفضل خدمات التعدين السحابي ، مع التقديرات الحالية لعام 2020 في هذا الموضوع :

التعدين السحابي : أفضل شركات التعدين السحابي Cloud Mining للعملات المشفرة

عملة البت كوين Bitcoin هو نظام دفع عالمي بدون أي تضخم في العملة نظرا لعددها المحدود في 21 مليون عملة، يمكن من خلاله إجراء المعاملات بهذه العملة. يتمثل الاختلاف الرئيسي بين أنظمة الدفع التقليدية في أن شبكة البت كوين Bitcoin لا تحتوي على أي مركز تحكم ومعالجة – تتم جميع العمليات حصريًا في شبكة من العملاء المتساوين بدون وسطاء أي شبكة نظير إلى نظير. تعني اللامركزية في شبكة Bitcoin أنه لا يمكن لأحد إلغاء أو رفض معاملة أو أخذ أو تجميد عملات البيتكوين الخاصة بك، و حتى سرقتها ما لم يملك ذلك الشخص رمزك الخاص لمحفظك.

يمكنك بواسطة البيتكوين Bitcoin الشراء عبر الانترنت او الاداء بها كعملة معتمدة في المطاعم و المحلات التي تقبل الدفع بالبيتكوين والان عملة البيتكوين يمكن التداول فيها، و يمكن اختيارها كمقابل للداول مع اصول اخرى رقمية كانت، مشفرة او حقيقية ملموسة.

ما هو البيتكوين Bitcoin و الفرق بين البيتكوين Bitcoin وبين العملة المحلية العادية ان البيتكوين لا مركزي بمعنى لا توجد اي جهة تتحكم فيه او تصدره او يمكنها التحكم في سعره. لايوجد مركز مالي او خدماتي للبيتكوين في اي مكان حول العالم.

مبتكر البيتكوين جهة او شخص، او منظمة تحت اسم ساتوشي ناكاموتو هذا الاخير اقترح البيتكوين في دراسة قام بها وشرح فيها العملة الالكترونية معتمدا على معادلات رياضية ,وكانت الفكرة انتاج عملة مستقلة عن نفوذ البنوك المركزية، توفر مرونة في التعامل اضافة الى رسوم معاملات جد منخفضة، او منعدمة.

الشرح المبسط و سهل ل ما هو البيتكوين Bitcoin ، عملة البيتكوين ليست مثل باقي العملات التي تطبعها البنوك المركزية، التي هي عبارة عن عملة اكتسبت قيمتها من ثقة الناس في الحكومات التي تصدرها. و ليست كالدولار اشهر عملة اقتصادية في العالم، و ليست كاليورو، التي تتحكم فيها جهات مركزية كالبنوك و الاقتصادات المحلية و الدولية.

البيتكوين تتحكم فيه خورزميات رياضية ذكية تقوم بتشفير كل المعاملات في نظامها المسمى البلوكشين، المعاملات تبقى سرية و في نفس الوقت كل المعاملات هي عامة في سجلها منذ اول عملية تحويل البيتكوين بين محفظتين. محافظ البيتكوين في الغالب الكترونية، اي محفظة مخصصة للبيتكوين تكون على هاتفك او حاسوبك، او محفظة مستقلة على شكل USD.

البيتكوين يتم انتاجه رقميا من طرف العقد، اي اناس عبر العالم يشغلون نظام البيتكوين على حواسيبهم، واي شخص يمكنه المشاركة في عملية انتاج البيتكوين. البيتكوين يتم انتاجه عبر عملية تسمى تعدين البيتكوين بواسطة حواسيب قوية مرتبطة بشبكة الانترنت، هذه الشبكة تسمى البلوكشين.

بكلمات بسيطة ، البيتكوين هو ملف تسجيل المعلومات واحد كبير للتشبيه ، يمكنك أن تخيله عبارة عن ملف Exel حيث يتم تسجيل المعلومات حول جميع المدفوعات والإيصالات ، بينما لا يمكن تزوير هذا الملف أو تغييره ، وقيمة العملة المشفرة تتزايد باستمرار بسبب مقدارها المحدود وعدم وجود أي جهة يمكن ان تصدر المزيد من الوحدات الإضافية.

عملة البت كوين BTC هي أول عملة مشفرة ظهرت في عام 2009. لأول مرة ، يمكن التعرف على مبدأ تشغيل شبكة بيتكوين من نظير إلى نظير ، التي عمل عليها ساتوشي ناكاموتو ، قبل عامين من ظهور العملة الرقمية. على الرغم من حقيقة أن ناكاموتو نجح في جذب انتباه الآلاف من المبرمجين إلى مشروعه ، لم يؤمن أحد بعد ذلك بنجاحه.

تعمل العملة المشفرة على تقنية البلوكشين blockchain ، والتي تميزها بشكل أساسي عن جميع العملات الإلكترونية وأنظمة الدفع التي تم إنشاؤها مسبقًا. لا ترتبط بلوكشين البيتكوين بأي أصول مادية أو عملات ورقية “رسمية” ، ويتم تنظيم سعر عملة BTC الرقمية فقط من خلال العرض والطلب في السوق ، أي هناك القيمة التي يضعها الناس أنفسهم فيها ، مثل الذهب.

تم تنفيذ أول معاملة باستخدام البيتكوين من قبل أمريكي يسمى Hanech Laszlo ، الذي قدم 10000 من عملة البتكوين مقابل بيتزا. من الصعب تخيل المشاعر التي عاشها لازلو في اللحظة التي بدأ فيها سعر البيتكوين في الارتفاع.

اليوم ، تتم مئات الملايين من المعاملات باستخدام العملة المشفرة. لذلك ، سنجيب على السؤال “ما هي عملة البيتكوين” بكلمات بسيطة – النقود التي لها سعر صرف خاص بها فيما يتعلق بعملة أخرى ، ولكن ليس لها شكل مادي.

نظام عمل بيتكوين يسمح فقط بانتاج 21 مليون وحدة بيتكوين حول العالم لكن في نفس الوقت البروتوكول يسمح بانتاج مئات الملايين من الوحدات المجزئة وهاته الوحدات الصغير تدعى ساتوشي Satoshi.

وفق خوارزميات البيتكوين توجد خطتين للانتاج او تعدين البيتكوين :

المدى القصير: وفيها ستسمح الخوارزميات بانتاج اعداد كبيرة من بيتكون ابتداءا من سنة 2009 ويقل الانتاج تدريجيا كل سنة الى ان يتم انتاج حوالي 20 مليون بيتكوين مع نهاية 2024.

المدى البعيد: سيتم الانتاج بشكل جد بطيء لكي يتم اكمال عملية انتاج 21 مليون وحدة مع نهاية سنة 2140.

هذه العملية هي مايساعد البيتكوين في ان ترتفع قيمته في العالم مقابل باقي العملات و ايضا مقابل الذهب، مع الحفاض على قيمته وفق ضوابط رياضية. وبهذا الشكل يتفادى البيتكوين الانهيار المالي الذي يحدث للعملة التقليدية التابعة للبنوك المركزية.

عملة البتكوين BTC هي أول عملة مشفرة ظهرت في عام 2009. لأول مرة ، يمكن التعرف على مبدأ تشغيل شبكة بيتكوين من نظير إلى نظير ، والتي عمل عليها ساتوشي ناكاموتو ، قبل عامين من ظهور العملة الرقمية.

لطالما كانت العملة اللامركزية ، التي لا يسيطر عليها أي بنك أو مكتب صرافة ، كابوسًا للنظام المالي العالمي. نظام البت كوين منتشر في جميع أنحاء العالم ، ويعمل فقط عبر الإنترنت ، ولا يتم تزويره أو التلاعب فيه ، ويمكن لكل مستخدم في العالم التنقيب على عملات البيتكوين عبر إستخدام حاسوب قادر على المشاركة في التعدين نظرا لأن الآن لا يمكن للجواسيب العادية مجارات مدة قوة صعوبة التعدين في الشبكة و حل مشكل البلوكات. في الوقت نفسه يوجد حواسوب قوي مخصصة لذلك و توجد العديد من شركات التعدين السحابي التي تعمل الى تعدين البيتكوين و بيع عقود التنقيب على البيتكوين.

العملات الرقمية الإلكترونية لديها عدد من الاختلافات اللافتة للنظر من النقد المعتاد والأصول المالية الأخرى القيمة.

بيتكوين لديه الاختلافات التالية:

هل يؤثر التضخم على سعر صرف عملة البيتكوين ؟

التضخم العالمي منعزل عن الاقتصاد المالي لعملة البت كوين ، لذلك ليس للتضخم أي تأثير على سعر صرف عملة البت كوين ، على عكس العملات التقليدية.

يمكن وصف عملة البتكوين Bitcoin عملة BTC بعبارات بسيطة على النحو التالي: الحسابات ذات الطبيعة الرياضية تولد عملية التعدين في جزء صغير من رمز الكمبيوتر.

على عكس الأوراق النقدية الحكومية ، لا يمكن طباعة العملة المشفرة. ومع ذلك ، هذا لا يعني على الإطلاق أن العملات الافتراضية تظهر من العدم. العملات المشرة Cryptocurrency هي كائن رقمي يحتوي على كمية هائلة من المعلومات التي تحتوي على رمز تشفير. ببساطة ، إنها نوع من بطاقات الذاكرة الافتراضية التي لها سجل رقمي.

من أجل إنشاء سجل جديد ، من الضروري إيجاد الحل الصحيح الوحيد لأكثر الخوارزمية الرياضية تعقيدًا. نظرًا لأن أذكى شخص غير قادر على التعامل مع مثل هذه المهمة ، يتم استخدام قوة الحوسبة للكمبيوتر لهذه الأغراض.

العملات التقليدية يمكن ان تستند قيمتها على (الذهب او الفضة)، و هذا كان قديما اما الان فالعملات الوطنية تعتمد على اقتصاد البلاد. فقبل ان تفصل العملات المحلية او ان صح التعبير الدولار عن الذهب، كان يمكن ان تسترجه قيمة مالك معدن الذهب، نظرا لأنه الاكثر قيمة في العالم، و الذي ترتبط قيمته بنذرته، اما العملات الورقية فيمكن لأي حكومة ان تطبع الرقم الذي تريد من تلك العملات بدوي اي رقيب او اي قيمة، و هذا قد يؤدي الى تضخم في العملة اذا حصل انهيار عملة ما، و التضخم بعني 1000 دولار لان تستطيع شراء بمقابلها خبزة واحدة. و هذا ما حاول البيتكوين ان يحله بنظامه المشفر و الموزع و العملة المحدودة في 21 مليوين وحدة بيتكوين.

بيتكوين تستند قيمتها على اساس حسابات رياضية موزعة والناس او المعدنون حول العالم يستخدمون البرامج التي تتبع صيغة رياضية لانتاج البيتكوين وهاته الصيغة الرياضية متاحة مجانا والبرنامج مفتوح المصدر ايضا، اي ينكن لأن شخص ان يساهم يتعدين البيتكوين في العالم، غير انه كل ما مر الوقت زادت صعوبة التعدين.

لماذا هناك حاجة إلى البيتكوين وكيف يمكن استخدامها؟

إذا سألت هؤلاء المستثمرين عن سبب الحاجة إلى عملات البيتكوين ، فعلى الأرجح سترى فقط مظاهر محرجة وتثير الدهشة. الذهب ، على سبيل المثال ، يستخدم في المجوهرات ، كموصل للإلكترونيات عالية الدقة وكمواد للزراعة الطبية.

يعد تحديد نطاق استخدام الأصول أكثر تعقيدًا إلى حد ما. إذا كانت BTC سلعة حقيقية ، فلا يجب أن تتكون قيمتها من قيمة أداة الاستثمار فقط. إذن ما هو هذا الأصل المستخدم؟

إذا كنت من الذين يشترون عبر الإنترنت ، فربما لاحظت عددًا متزايدًا من المواقع و المنصان الكبيرة التي تقبل البيتكوين كوسيلة للدفع. لا يتردد اللاعبون الكبار في السوق ، بما في ذلك Overstock.com و Expedia و Newegg و DishNetwork و Microsoft ، في قبول الدفع بالبيتكوين مقابل ما يريديون.

يقوم رواد الأعمال أحيانًا بعمل يتعارض مع مبادئ المؤسسات المالية التقليدية ، سواء كان ذلك من خلال توفير خدمات VPN أو بيع الماريجوانا أو عرض مقاطع فيديو للبالغين. نظرًا لأن البيتكوين يستخدم نظام نظير إلى نظير ، فهل يمكن أن تكون هذه الخدمات في مأمن من حظر حساباتهم؟ وسيكون مستخدموها مجهولين.

بشكل عام ، أصبحت عملة البيتكوين شائعة جدًا. يتم قبوله من قبل أكثر من 100000 تاجر عبر الإنترنت وغير متصل ويتزايد العدد كل يوم.

يوفر البت كوين Bitcoin فرصًا مشابهة للخدمات المصرفية. في بعض المناطق ، يمكن للأشخاص بالفعل الوصول إلى أجهزة الصراف الآلي بيتكوين حيث يمكنهم سحب الأموال من محفظتهم أو تعبئتها.

يمكن أن تصبح عملة البيتكوين الرقمية بديلاً لبطاقات الخصم و الإئتمان المصرفية في المستقبل. حتى أن هناك عملة بيتكوين ملموسة تحتوي على تشفيرات رقمية من أجل استخدانم القيمة رقميا ، ولكن هذا يعد تذكارًا باهظًا أكثر من القيمة الحقيقية ، لأنه لا يمكن أن يحتوي إلا على العبارة الأولية اللازمة لتفعيل المحفظة حقيقية.

في يناير 2009 ، عندما قام ساتوشي ناكاموتو بتعدين أو كتلة مكونة لعملة البيتكوين في بلوكشين البيتكوين ، ترك المعلومات التالية التي توجد حتى الآن في شبكة بلوكشين البيتكوين و التي ستبقى مدى الحياة :