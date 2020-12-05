ريبل تبيع ١٥ مليون دولار من أسهمها في موني غرام

تام شمس - السبت 5 ديسمبر 2020 06:51 صباحاً - باعت ريبل لابز جزءًا كبيرًا من استثماراتها لعام ٢٠١٩ في موني غرام.

فوفقًا لوثيقة مقدمة في ليلة الجمعة إلى هيئة الأوراق المالية والبورصات، ففي الفترة من ٢٧ نوفمبر إلى ٤ ديسمبر، تمكنت ريبل لابز من بيع ٢٢٦٤١١٣ سهمًا من موني غرام (MGI). وقد حققت شركة التكنولوجيا ما مجموعه ١٥٣٠٣٧٩٢,٦٠ دولارًا من المبيعات.

ارتفعت قيمة سهم موني غرام في الأشهر الأخيرة، من ٢,٩٤ دولار في ١ أكتوبر إلى ٨,٥٣ دولارات في ٢٣ نوفمبر. وفي جزء لا بأس به بفضل أخبار بيع ريبل، تراجعت أسهم MGI إلى ٦,٥٤ دولارات اعتبارًا من وقت كتابة المقالة.

وعلى الرغم من موجة الإعلانات عن توسيع التكامل بين شركة التحويلات وشركة ريبل طوال عام ٢٠١٩، يبدو أن العلاقة بين الشركتين قد استقرت في وقت سابق من هذا العام.

حيث أعلنت ريبل في البداية عن استثمار كبير في موني غرام في يونيو الماضي، مما أدى إلى استخدام الأخيرة لتقنية إكس رابيد لتسريع المدفوعات. تستخدم إكس رابيد توكنات XRP لتسهيل السيولة.

أمضت ريبل، التي لا تزال تمتلك ٤٨ مليار توكن من XRP، السنوات العديدة الماضية في التقليل من علاقتها بالتوكن، على الرغم من أن الارتفاع الأخير في الأسعار قد يغير ذلك.