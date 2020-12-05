مديرة مؤسسة الحدود الإلكترونية: "الأمر لا يتعلق بملكية البيانات، بل يتعلق بالتحكم في البيانات"

تام شمس - السبت 5 ديسمبر 2020 06:51 صباحاً - مع تقدم التكنولوجيا، أصبحت البيانات الشخصية موضوعًا ذا صلة بشكل متزايد. ويضع الكثير في مجال العملات المشفرة أهمية كبيرة على التمويل السيادي وخصوصية البيانات. ومع ذلك، قد تقوض الشركات المركزية والهيئات المنظمة أفضل جهود المشاركين، وفقًا لسيندي كوهن. كوهن هي المديرة التنفيذية في مؤسسة الحدود الإلكترونية (EFF)، وهي كيان غير ربحي يركز على الحقوق الرقمية.

وقد انضمت كوهن إلى حلقة مناقشة ويب ساميت يوم الخميس بعنوان "الإنترنت: من يمتلك بياناتنا؟" وأوضحت مشيرةً إلى العنوان: "أعتقد حقًا أن هذا هو السؤال الخطأ، وأعتقد أن السؤال يجب أن يكون من يتحكم في بياناتكم".

وواصلت قائلة:

"أنتم تمتلكون بياناتكم بالفعل في معظم الأوقات من حيث نوع من إصدار الملكية، ولكن غالبًا لا تتحكمون فيها لأنك تنقرون للتنازل عنها لحظة النقر على موافقة معظم الخدمات التي تستخدمونها. لذلك هذا لا يهم، فالملكية لا تحدث فرقًا، سواء كانت موجودة أم لا، إذا كان بإمكانك النقر للتنازل عنها".

تشير الموافقة إلى الشروط والأحكام التي تعمل بمثابة حارس البوابة لمعظم المواقع والخدمات الحديثة. ويتطلب الاشتراك في خدمة، مثل فيسبوك أو باي بال، الموافقة على صفحات وصفحات نصية، وغالبًا ما تتكون من مصطلحات قانونية مربكة. وعدم الموافقة على الشروط كما هو مذكور بشكل عام يعني عدم إمكانية استخدام الخدمة أو الموقع.

حيث أوضحت كوهن مشيرةً إلى التحكم في البيانات باعتباره وصفيًا أفضل للوضع الحالي:

"إن التحكم في بياناتكم يعني أنه يمكننا وضعها خارج نطاق النقر البسيط للموافقة، ويمكننا القول إن هناك بعض المواقف التي لا يمكن فيها أن تخسروا التحكم في بيانتاكم، ولا يمكن أخذها منكم. في بعض الأحيان، ربما لا يحدث ذلك على الإطلاق، ولكن بالتأكيد ليس من خلال الموافقة على اتفاقيات الاستخدام تلك".

وقالت كوهن إن التحسن قد يأتي من تغيير الأطر القانونية والتكنولوجية الحالية، وكذلك الإجراءات المختلفة التي تتخذها الشركات الكبرى.

أحد القوانين الحالية في الولايات المتحدة، والذي يُطلق عليه مبدأ الطرف الثالث، يفقد فعليًا حقوق المستخدم في البيانات المقدمة للخدمات والمواقع الإلكترونية. وقد أشارت كوهن إلى أن "جميع البيانات غير المتعلقة بالمحتوى التي تمتلكها تلك الشركات، لقد تنازلت عن الحماية الدستورية الخاصة بك لها لأنك منحتها لطرف ثالث".