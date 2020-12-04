جهود سندات بلوكتشين لبنك التعمير الصيني تأخذ اتجاهًا جديدًا

تام شمس - الجمعة 4 ديسمبر 2020 09:56 مساءً - يتعاون بنك التعمير الصيني، وهو ثاني أكبر بنك في العالم من حيث الأصول، مع شركاء ماليزيين وسنغافوريين لاختبار تقنية بلوكتشين لاستخدامها في سوق السندات.

وحسبما ورد سابقًا، كان فرع بنك التعمير الصيني في لابوان بماليزيا، قد سعى في البداية إلى شراكة مع شركة تكنولوجيا مالية مقرها لابوان لإصدار ما تم الترحيب به ليكون كأول سندات رقمية قائمة على بلوكتشين تصدرها مؤسسة مالية صينية.

كانت خطة بنك التعمير الصيني بلابوان تتمثل في استخدام بلوكتشين إيثريوم لإصدار سندات وجمع ما يصل إلى ٣ مليارات دولار في المجموع، بدءًا من شريحة تبلغ ٥٨ مليون دولار، من الأفراد والمؤسسات.

ومع ذلك، في غضون أيام من الإعلان، تأخر إصدار السندات حتى إشعار آخر، ولم يتم تداول الشريحة الأولى، في شكل شهادات إيداع مرمّزة، في بورصة فوسانغ التي تنظمها لابوان.

في ٣ ديسمبر، اقترح إعلان جديد أن العمل على الإصدار المستند إلى بلوكتشين لم يتم تعليقه تمامًا، لكن بعض الجهات الفاعلة الرئيسية قد تغيرت. حيث تشارك البورصة الوطنية الماليزية، بورصة ماليزيا وبورصة لابوان المالية الآن، ولا يوجد ذكر لبورصة فوسانغ.

تدعم فوسانغ تداول العملات المشفرة بشكل خاص، لذلك كان من المتوقع أن يتمكن المتداولون من استبدال بيتكوين (BTC) بالدولار الأمريكي من أجل شراء السندات.

وبدلًا من بلوكتشين إيثريوم، يتم الآن استكشاف إثبات مفهوم السندات مع ستاكس STACS، وهي شركة تطوير سنغافورية للتكنولوجيا المالية متخصصة في استخدام تقنية بلوكتشين في أسواق رأس المال. طورت ستاكس منصة قائمة على بلوكتشين، أطلق عليها اسم ترايدنت، وحصلت على منحة لتكنولوجيا القطاع المالي وإثبات مفهوم الابتكار من سلطة النقد في سنغافورة.

إلى جانب بنك التعمير الصيني بلابوان و بورصة ماليزيا، يشمل الشركاء الآخرون في إثبات المفهوم المنظمين المحليين، وهيئة لابوان للخدمات المالية وهيئة الأوراق المالية الماليزية، بالإضافة إلى بنكين، بنك الاستثمار CIMB بيرهاد وبنك الاستثمار مايبنك بيرهاد، المعروف أيضًا باسم مايبنك. وبحسب الإعلان:

"إن استخدام [...] نماذج سندات ترايدنت [...] تم عكسها في عقود ذكية للنشر السريع، بينما تم تبسيط تدفقات العمل التشغيلية لزيادة الكفاءة والمرونة في دورات التسوية. جنبًا إلى جنب مع سي سي بي لابوان وCIMB ومايبنك، قام [إثبات المفهوم] بمحاكاة العديد من إصدارات السندات التي تم إصدارها وإدارتها جميعًا على بلوكتشين ستاكس."

ويدعي المشاركون أن هذا التعاون الناجح بين شركات التكنولوجيا المالية في القطاع الخاص والبنوك والمنظمين يوضح زيادة الكفاءة والشفافية التي يمكن أن تجلبها تقنية بلوكتشين إلى سوق السندات. ولا يزال المزيد من التطوير المشترك للتكنولوجيا للمراحل التالية من المشروع قيد الإعداد.