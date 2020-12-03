سترايب ستقدم حسابات بنكية، بمساعدة غولدمان ساكس وسيتي

تام شمس - الخميس 3 ديسمبر 2020 11:55 مساءً - منذ ساعتين
ولكن بالنسبة للبائعين فقط، لذلك سيتعين على المستخدمين الأفراد الانتظار
تخطو عملاقة المدفوعات عبر الإنترنت ومالكة كاش آب "سترايب" إلى عالم جديد من الخدمات المالية للبائعين.
فوفقًا لمقال حصري لصحيفة وول ستريت جورنال يوم الخميس، تتطلع سترايب إلى تقديم حسابات بنكية وبطاقات خصم للعملاء. ومع ذلك، ستقتصر هذه المنتجات المالية على البائعين والتجار في الوقت الحالي.
وستشمل المبادرة الجديدة أيضًا التعاون مع عمالقة البنوك غولدمان ساكس وسيتي، والتي تعد جزءًا من دفعة أوسع من كل من دمج خدمات الأعمال عبر الإنترنت والتقنيات الجديدة.
في عام ٢٠١٥، كانت سترايب عبارة عن منصة مدفوعات مبكرة لإدخال وظائف بيتكوين (BTC)، والتي تركتها بعد ثلاث سنوات.
وفي العام الماضي، تصدرت سترايب عناوين الصحف لبلوغ قيمتها ٣٥ مليار دولار بعد جولة تمويل.
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