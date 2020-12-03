سعر بيتكوين يتماسك بينما يتنافس المتداولون على السعر في النطاق بين ١٨,٢ ألف دولار و١٩,٥ ألف دولار

تام شمس - الخميس 3 ديسمبر 2020 04:50 صباحاً - بعد ارتفاع مثير للإعجاب إلى أعلى مستوى جديد على الإطلاق في الأول من ديسمبر، يبدو أن سعر بيتكوين (BTC) قد دخل في مرحلة تثبيت قصيرة حيث يتراوح السعر بين ١٨٢٠٠ دولار و١٩٥٠٠ دولار.

ويُظهر المخطط لكل من ١ و٤ ساعات ضغط السعر في هيكل يشبه الراية ومن المرجح أن يؤدي الخروج من النموذج إلى تحرك السعر إلى مستوى ١٩٤٠٠ دولار حيث يوجد مقاومة أكثر قليلًا.

مخطط ٤ ساعات لزوج بيتكوين مقابل الدولار. المصدر: تريدينغ فيو

قد يشير اختراق الراية أيضًا إلى أن المستوى ١٩٠٠٠ دولار يمكن أن يعمل الآن كدعم قوي وإذا كان المضاربون على الارتفاع قادرين على قلب منطقة ١٩٤٠٠ دولار إلى ١٩٥٠٠ دولار لدعمه، فمن المتوقع محاولة تجاوز أعلى مستوى جديد على الإطلاق.

وحسبما أشار العديد من المحللين، فإن فترات التعزيز والتراجع لإعادة اختبار الدعم الأساسي مهمة للغاية للحفاظ على قوة الاتجاه الصعودي.

علاوة على ذلك، إذا كانت بيتكوين حقًا في سوق صاعد، فسوف ينظر المستثمرون إلى التراجعات الكبيرة والصغيرة على أنها فرص شراء. ويمكن رؤية الدليل الواضح على ذلك على المخطط اليومي الذي يظهر أن المتداولين يشترون عند كل انخفاض كبير منذ منتصف أكتوبر.

المخطط اليومي لزوج بيتكوين مقابل الدولار. المصدر: تريدينغ فيو

يمكننا أيضًا أن نرى أن نمط القيعان اليومية المرتفعة لا يزال ساريًا حتى بعد الرفض القوي الأخير عند مستوى ١٩٠٠٠ دولار.

إذا فشل سعر بيتكوين في الدفع عبر ١٩٢٠٠ دولار أو فقدان المستوى ١٩٠٠٠ دولار، فإن النطاق المرئي لملف تعريف الحجم (VPVR) يظهر وجود دعم عند ١٨٦٥٠ دولارًا وأقل من ١٧٨٠٠ دولار. يتماشى ١٧٨٠٠ دولار أيضًا مع المتوسط ​​المتحرك لمدة ٢٠ يومًا، وهو مقياس تم احترامه منذ أن بدأ الاتجاه الصعودي لأول مرة في ٧ أكتوبر عندما تم تداول سعر بيتكوين مقابل ١٠٦٠٠ دولار.

ووفقًا لمساهم كوينتيليغراف، مايكل فان دي بوب:

"من الصعب جدًا إجراء أي تحليل في هذه المرحلة ولكن الأطر الزمنية الأعلى تشير إلى وجود بعض التوسع المفرط في هذه المرحلة. وإذا لم ينكسر سعر بيتكوين أو يغلق فوق ١٩ ألف دولار، أعتقد أنه سيتراجع.

كما اقترح فان دي بوب أيضًا أن المنطقة الحاسمة على الإطار الزمني الأسبوعي هي ١٩٠٠٠ دولار. وحذر من أن تباعد هبوطي محتمل يمكن أن يشير إلى انعكاس في المدى القصير.

ماذا لو سيطر المضاربون على الهبوط؟

في حالة اتخاذ سعر بيتكوين منعطفًا هبوطيًا من خلال الانخفاض من النطاق الحالي وفقدان الدعم البالغ ١٧٨٠٠ دولار عند المتوسط المتحرك على مدى ٢٠ يومًا، فمن الممكن إعادة اختبار تصحيح فيبوناتشي البالغ ٢٣,٦٪ عند ١٦١٠٠ دولار.

كما يُظهر النطاق المرئي لملف تعريف الحجم على الإطار الزمني اليومي أيضًا اهتمامًا بحوالي ١٥٧٠٠ دولار، ولكن كما ذكرنا سابقًا، احترم السعر المتوسط المتحرك على مدى ٢٠ يومًا منذ أوائل أكتوبر.

ومن الواضح أيضًا أن المستثمرين الأفراد والمؤسسات قد أظهروا اهتمامًا قويًا بشراء الانخفاضات الكبيرة، لذلك يبدو من غير المحتمل أن ينتهي هذا الاتجاه حتى لو فقدت بيتكوين النطاق الحالي.

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