سوف تسهل فيزا مدفوعات USDC، بفضل الشراكة الجديدة

تام شمس - الأربعاء 2 ديسمبر 2020 10:55 مساءً - تعاونت فيزا مع شركة خدمات بلوكتشين "سيركل" لإجراء معاملات بالعملة مستقرة يو إس دي كوين (USDC) متوافقة مع بطاقات ائتمان معينة.

حيث قال مقال في فوربس يوم الأربعاء: "بعد تخرج سيركل نفسها من برنامج فاست تراك لفيزا، فستصدر فيزا بطاقة ائتمان تتيح للشركات إرسال واستلام مدفوعات USDC مباشرة من أي شركة باستخدام البطاقة على الأرجح في وقت ما من العام المقبل".

حيث صرح كوي شيفيلد، رئيس قسم العملات المشفرة في فيزا، لفوربس قائلًا:

"ستكون هذه هي البطاقة الأولى للأعمال التي ستسمح للشركات أن تكون قادرة على إنفاق رصيد من USDC."

وفي المستقبل، سيسهل التعاون معاملات USDC بين الشركات التي تعتمد فيزا عبر الحدود. كما كشفت عملاقة المدفوعات أيضًا عن صفقة مع بلوك فاي يوم الثلاثاء ستجلب بطاقة ائتمان إلى السوق تدفع نقاط المكافأة بعملة بيتكوين (BTC).

وأشارت فوربس إلى أن خمسة وعشرين مزودًا للمحفظة قد قفزوا إلى خطة فاست تراك لمزود البطاقات في الأيام الأخيرة، مما مهد الطريق لمبادرة فيزا لاعتماد USDC.

وقد أوضح شيفيلد قائلًا:

"ما زلنا نفكر في فيزا باعتبارها شبكة من الشبكات [...] وشبكات بلوكتشين والعملات المستقرة، مثل USDC، هي مجرد شبكات إضافية. لذلك نعتقد أن هناك قيمة كبيرة يمكن أن تقدمها فيزا لعملائنا، مع تمكينهم من الوصول إليهم وتمكينهم من الإنفاق لدى التجار لدينا".

ارتفع اعتماد العملة المشفرة بشكل كبير في عام ٢٠٢٠، من إطلاق باي بال للأصول الرقمية على منصتها إلى عمليات شراء بيتكوين الكبيرة من قبل كبار اللاعبين الماليين الرئيسيين.

وفي وقتٍ سابق من هذا العام، اكتسبت كوين بيز إمكانات إصدار بطاقات الدفع من خلال الانضمام إلى قائمة الأعضاء الرئيسيين في فيزا.