البنك المركزي الروسي يعارض العملات المستقرة المربوطة بالروبل

تام شمس - الأربعاء 2 ديسمبر 2020 03:51 مساءً - عارض كبار المسؤولين في بنك روسيا إصدار عملات مستقرة خاصة مرتبطة بالروبل الروسي.

حيث قال سيرجي شفيتسوف، النائب الأول لمحافظ البنك المركزي الروسي، إن البنك يهدف إلى منع الشركات الخاصة من تقديم عملات مستقرة مدعومة بعملة البلاد الورقية.

وأوضح شفيتسوف أن مطوري العملات المشفرة الروس لن يكونوا قادرين إلا على استخدام الروبل الرقمي لبنك روسيا. ووفقًا لتقرير نشرته وكالة الأنباء المحلية يوم ٣٠ نوفمبر، قال إن هذا النهج يتبع "فلسفة تفرد وسائل الدفع".

كما أشار شفيتسوف إلى اللوائح الصينية المتعلقة باليوان الرقمي والتي تجرم إصدار العملات المستقرة المدعومة باليوان من قبل أطراف ثالثة:

"لقد فرضت الصين حظرًا شاملًا على أي عملات مستقرة مرتبطة باليوان. وأعتقد أننا لسنا بعيدين عن ذلك. سيقوم البنك بإلغاء كل ما يتم إصداره كوسيلة للدفع. ونحن ننطلق من فرضية أن الروبل هو وسيلة الدفع للاتحاد الروسي".

كذلك أكدت أولغا سكوروبوغاتوفا، وهي نائبة أولى أخرى لمحافظ بنك روسيا، الصعوبات الفنية لإصدار الروبل الرقمي:

حيث قالت إنه "حتى الآن، لم تكتشف هيئة تنظيمية واحدة كيفية استعادة الروبل في حالة فقدان الهاتف الذكي، على سبيل المثال، ولكن على وجه التحديد نظرًا لحقيقة أن التقنيات [...] تتطور، فإننا نفهم بأنفسنا أنه يمكن حل المشكلة في المرحلة الثانية. [...] ومن الناحية التكنولوجية، يجب حل هذه المشكلة".

أصدر بنك روسيا رسميًا خارطة طريق للروبل الرقمي في أكتوبر ٢٠٢٠. ووفقًا للبنك، يجب أن يصبح الروبل الرقمي شكلًا إضافيًا من أشكال المال إلى جانب النقد.