مجموعة نيويورك للاستثمار الرقمي تجمع ١٥٠ مليون دولار لصندوقين استثماريين لبيتكوين

تام شمس - الأربعاء 2 ديسمبر 2020 03:51 مساءً - جمعت مجموعة نيويورك للاستثمار الرقمي ١٥٠ مليون دولار من خلال صندوقين منفصلين للاستثمار في العملات المشفرة، وذلك وفقًا للوثائق المقدمة إلى هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية في ٢٤ نوفمبر و١ ديسمبر.

وقد جمع صندوق الأصول الرقمية مجموعة نيويورك للاستثمار الرقمي الأول مبلغ ٥٠ مليون دولار، في حين جمع صندوق الأصول الرقمية مجموعة نيويورك للاستثمار الرقمي الثاني ١٠٠ مليون دولار.

وتشير التقارير إلى أن الأموال التي جمعها الصندوق الأول، والتي تستثمر فقط في بيتكوين (BTC)، جاءت من مستثمرين اثنين فقط لم يذكر اسمهما. وفي الوقت نفسه، يشتهر الصندوق الثاني الأكبر حجمًا بتلقي استثماره البالغ ١٠٠ مليون دولار من مستثمر واحد.

تأتي الصناديق الجديدة في أعقاب عام كبير بالنسبة لمجموعة نيويورك للاستثمار الرقمي، التي أعلنت عن نمو أسهما بقيمة ٥٠ مليون دولار في أكتوبر من خلال استثمارات من البنوك التجارية والاستثمارية وشركات التأمين ومديري الأصول.

مجموعة نيويورك للاستثمار الرقمي هي شركة تابعة لستون ريدج، وهي شركة عملاقة لإدارة الأصول بقيمة ١٠ مليار دولار.

حسبما أفاد كوينتيليغراف، قامت ستون ريدج مؤخرًا باستثمار بيتكوين الخاص بها بقيمة ١٠٠٠٠ بيتكوين. وحتى الآن، شهد هذا الاستثمار مكاسب تزيد عن ٧٥ مليون دولار.

يبدو أن هناك اتجاهًا متزايدًا للشركات الكبيرة التي تستثمر في بيتكوين، حيث استثمرت شركة مايكروستراتيجي لاستخبارات الأعمال ٢٥٠ مليون دولار في العملة الرقمية الأولى في أغسطس. وقد أشار روبرت غوتمان، الرئيس التنفيذي لشركة مجموعة نيويورك للاستثمار الرقمي، إلى هذا الاتجاه في وقت سابق من هذا العام، مشيرًا إلى أن بيتكوين تتحول لتصبح "أصلًا مملوكًا للمؤسسات في الغالب".