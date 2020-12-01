كوريا الجنوبية تؤجل النظام الضريبي الجديد على العملات المشفرة حتى عام ٢٠٢٢

تام شمس - الثلاثاء 1 ديسمبر 2020 07:58 مساءً - أجلت حكومة كوريا الجنوبية رسميًا نظام ضرائب جديد على مكاسب العملة المشفرة حتى عام ٢٠٢٢.

ووفقًا ليونهاب يوم ١ ديسمبر، أقرت لجنة التخطيط والتمويل التابعة للجمعية الوطنية لكوريا الجنوبية تعديلات على قوانين الضرائب في البلاد حيث سيبدأ سريان نظام ضريبي جديد للعملات المشفرة في يناير ٢٠٢٢.

في ٢٥ نوفمبر، اقترح المجلس التشريعي تأجيل اعتماد قاعدة ضريبة دخل العملة المشفرة إلى ١ يناير ٢٠٢٢ بدلًا من أكتوبر ٢٠٢١.

وسيوفر القرار لشركات العملات المشفرة المحلية مزيدًا من الوقت للتكيف مع قوانين الضرائب الجديدة. تنص التعديلات التي تم إقرارها حديثًا على أن يدفع المستثمرون في كوريا الجنوبية معدل ضريبة بنسبة ٢٠٪ على مكاسب تداول العملات المشفرة التي تزيد عن ٢,٥ مليون وون (٢٢٦٠ دولارًا أمريكيًا) سنويًا. وقد أكملت السلطات الكورية معدل الضريبة لأول مرة في يوليو ٢٠٢٠.

يأتي تأجيل ضريبة العملات المشفرة الجديدة في كوريا الجنوبية استجابة لجهود دعاة العملة المشفرة المحليين. ففي أكتوبر، طلبت رابطة بلوكتشين الكورية من الحكومة تأجيل تنفيذ إطارها الضريبي الجديد حتى عام ٢٠٢٣. ولم تذكر الرابطة صراحة أنها ضد معدل الضريبة بنسبة ٢٠٪، لكنها قالت إن شركات العملات المشفرة المحلية تحتاج إلى فترة زمنية معقولة الاستعداد للقوانين.