شخصٌ ما يقوم بتحويل ٥ ملايين دولار في بيتكوين من اختراق بيتفينكس لعام ٢٠١٦

تام شمس - الثلاثاء 1 ديسمبر 2020 12:50 صباحاً - في عام ٢٠١٦، سُرقت ١١٩٧٥٦ عملة بيتكوين من بورصة بيتفينكس للعملات المشفرة وقد استمرت بعض هذه العملات في التنقل بين المحافظ على مر السنين، بما في ذلك يوم الاثنين.

حيث تُظهر بيانات بلوكتشين أن مستخدم عملات مشفرة غير معروف نقل ٢٧٠,٩٧٩٧٤ بيتكوين (BTC) من محفظة مرتبطة بالاختراق. وتبلغ قيمة المبلغ حوالي ٥,٢ ملايين دولار في وقت كتابة المقالة.

يُظهر العنوان 1GytseWXyzGpmHkcv9uDzkU9D8pLaGyR5x، الذي يُعتقد أنه مرتبط بالاختراق، أقل من ٠,٠٠١ بيتكوين متبقية. وقد تم إرسال العملات إلى عنوان بيتكوين غير معروف سابقًا - 3MyXrfSg7JFXLa7bD6YF1GnomEr8EXYRnx، والذي يحتفظ فقط بالمبلغ الذي تم التعامل به.

قام المتسللون المسؤولون عن الاختراق بنقل ١-٢٪ فقط من الأموال المسروقة خلال فترة الأربع سنوات الفائتة منذ حدوث السرقة. ويبدو أن استراتيجية الاحتفاظ الخاصة بهم تؤتي ثمارها - حيث كانت قيمة السرقة تبلغ ٧٢ مليون دولار فقط في ذلك الوقت، لكنها تقدر الآن بنحو ٢,٣ مليار دولار.

في يونيو، قام اللصوص بنقل ٧٣٦ بيتكوين من الاختراق إلى سوق الشبكة المظلمة الروسية هايدرا، حيث انتهى الأمر ببعض العملات في بيتفينكس. وبالمثل، قام شخص ما بنقل ٣٥٠٣ بيتكوين من العناوين المرتبطة باختراق بيتفينكس ٢٠١٦ مرة أخرى في يوليو أيضًا. انتقلت العملات أيضًا في أكتوبر، مع تغيير المحافظ لحوالي ٢٩٠٠ بيتكوين. كما تم نقل كميات مختلفة من بيتكوين من الاختراق في عدة مناسبات أخرى.

ومع ذلك، فإن ٩٨٪ من الأموال المسروقة ظلت على حالها لمدة أربع سنوات. قد يشير هذا إلى أن المتسللين واجهوا صعوبات في غسل الأصول الرقمية مع فرض السلطات للوائح أكثر صرامة.