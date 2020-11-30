سبيربنك الروسي يخطط لإصدار توكن العملة المشفرة الخاص به، "سبيركوين"

مع دخول قانون جديد حيز التنفيذ في روسيا، يخطط أكبر بنك في البلاد لإطلاق منصة بلوكتشين جديدة للتداول، بالإضافة إلى توكن محلي.

ووفقًا لتقرير صدر يوم الاثنين من منفذ أخبار الأعمال الروسي "آر بي سي"، يخطط سبيربنك للقفز إلى مجال العملات المشفرة بحلول عام ٢٠٢١ عندما يدخل القانون الجديد "حول الأصول المالية الرقمية" حيز التنفيذ.

جاء هذا الخبر من هيرمان غريف، الرئيس التنفيذي ورئيس مجلس إدارة سبيربنك. ومع امتلاكه أكثر من ٩٦ مليون عميل، يعد البنك المملوك للدولة أكبر بنك في روسيا.

كانت هناك تكهنات منذ عدة أشهر بأن سبيربنك كان يبحث في إصدار عملته المستقرة. وعلى الرغم من أن قانون الأصول المالية الرقمية يحظر عددًا من أنشطة العملات المشفرة، لكن لا يبدو أنه يواجه مشكلة على وجه الخصوص مع العملات المستقرة المدعومة بالروبل - والتي قد يكون لها علاقة بالبنك المركزي للدولة الذي يتطلع إلى رقمنة عملته أيضًا.