تايلر وينكليفوس يخبر قناة سي إن بي سي أن "النقد قد عفى عليه الزمن"

تام شمس - الاثنين 30 نوفمبر 2020 11:55 مساءً - صرح تايلر وينكليفوس لشبكة سي إن بي سي أن "النقد قد عفى عليه الزمن". فمن وجهة نظره، المسألة هي مسألة وقت فقط قبل أن يتخلص المستثمرون من الدولار والعملات الورقية الأخرى ليشتروا بيتكوين:

"في هذه المرحلة، من الصعب النظر إلى نقاط البيانات تلك والقول إن بيتكوين ليست مخزنًا رائعًا للقيمة."

كذلك قال شقيقه التوأم كاميرون وينكليفوس أيضًا إن بيتكوين (BTC) "تحتاج فقط إلى أن تكون أفضل من الذهب" لتشهد ارتفاع قيمتها إلى مستويات ملحوظة.

ويعتقد التوأم، اللذان يديران بورصة جيميني للعملات المشفرة ومقرها الولايات المتحدة، أن بيتكوين ستصل في النهاية إلى ٥٠٠ ألف دولار - وهو ما يعكس التوقعات الأخيرة لكاثرين وود، الرئيسة التنفيذية لشركة آرك إنفستمنت مانجمنت.

يعتقد المتحمسون للعملات المشفرة أن الارتفاع الأخير لبيتكوين يختلف عن دورات السوق السابقة بسبب تدفق المستثمرين المؤسسيين إلى المجال. وتشير قفزة نضج بيتكوين أيضًا إلى أن العملة الرقمية تحتل مكانًا دائمًا في النظام المالي.

وحسبما أشار تايلر وينكليفوس، فإن منحنى تبني بيتكوين يتسارع وسط مخاوف من تراجع تاريخي في العملات الوطنية مثل الدولار الأمريكي. وكانت هذه المخاوف من الهبوط في صميم توقعات شهر يونيو من بنك غولدمان ساكس، والتي دعت إلى ارتفاع أسعار الذهب.

على عكس بيتكوين، تراجع سعر الذهب في الأشهر الأخيرة، حيث يتم تداول السعر الفوري الآن بنسبة ١٤٪ أدنى من أعلى مستوى له في أغسطس على الإطلاق.

وقد شهد سوق السبائك تدفقات كبيرة إلى الخارج في الأسابيع الأخيرة، بينما قام مالكو بيتكوين بتجميع المزيد. حيث أخبر راؤول بول، الرئيس التنفيذي لشركة ريل فيجن غروب، متابعيه على تويتر مؤخرًا أنه سيصفي محفظة الذهب الخاصة به بالكامل ليستبدلها ببيتكوين وإيثريوم (ETH).