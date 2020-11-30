تام شمس - الاثنين 30 نوفمبر 2020 08:55 مساءً - عادت بيتكوين (BTC) إلى ١٩٠٠٠ دولار يوم ٣٠ نوفمبر مع استمرار ارتفاع نهاية الأسبوع في تحقيق مكاسب جديدة للمستثمرين والمحتالين.
سعر بيتكوين يرتفع بنسبة ١٨٪ مقابل أدنى مستوياته الأسبوعية
أظهرت البيانات من أسواق كوينتيليغراف وتريدينغ فيو أن زوج بيتكوين مقابل الدولار الأمريكي يستعيد مستوى نفسي رئيسيًا آخر خلال تداول يوم الاثنين.
وقد نتج عن عطلة نهاية الأسبوع بالفعل اتجاه صعودي كبير للزوج، والذي انخفض في أواخر الأسبوع الماضي إلى ١٦٣٠٠ دولار. بحلول بداية يوم الاثنين، ظهر مستوى ١٨٦٠٠ دولار، مع استمرار عملات بيتكوين في تحقيق عوائد لا تقل عن ١٧٪ مقابل تلك المستويات المنخفضة.
وحسبما أفاد كوينتيليغراف، فإن فجوة العقود الآجلة العملاقة البالغة ١٣٠٠ دولار في بورصة شيكاغو التجارية تهدد بتخفيض السوق، لكن المشترين لا يزالون غير منزعجين حتى الآن. في وقت كتابة هذه المقالة، كانت المستويات المرتفعة فوق ١٩٢٠٠ دولار قيد التقدم مع بقاء حوالي نصف ساعة قبل بدء التداول في وول ستريت.
لخص محلل أسواق كوينتيليغراف مايكل فان دي بوب قائلً إنه "مع الارتقاء إلى المستوى الأعلى، كانت المنطقة الحاسمة عند مستوى ١٧٨٠٠ دولار أمريكي"، وذلك قبل التحرك إلى ١٩٠٠٠ دولار.
"الآن المنطقة الحاسمة هي ١٨٢٠٠ دولار والمستوى الحيوي الأخير قبل أعلى مستوى قياسي جديد هو المقاومة حول ١٨٦٠٠-١٨٩٠٠ دولار."
فإذا تمكنت بيتكوين من قلب تلك المنطقة لدعمها، فسيظل الباب مفتوحًا لمحاولة أخرى لتحدي ٢٠٠٠٠ دولار. لكن مستوى ١٩٥٠٠ دولار قد قدم مقاومة قوية في الأسبوع الماضي.
كانت هذه تفاصيل خبر سعر بيتكوين يصل إلى ١٩ ألف دولار مع عدم إظهار المضاربون على الارتفاع أي خوف من وجود فجوة قياسية في العقود الآجلة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوين تليجراف وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.