مع ارتفاع سعر التوكن وتعديل السمعة، سوشي سواب يحبط محاولة هجوم في منتصف الليل

تام شمس - الاثنين 30 نوفمبر 2020 02:51 صباحاً - نظرًا لتفشي عمليات الاستغلال والقرصنة عبر نظام التمويل اللامركزي البيئي، يبدو أن مشروعًا واحدًا على الأقل قد صد أسوأ هجوم - وهي بورصة صانع السوق الآلي (AMM) سوشي سواب.

حيث لاحظ المراقبون الليلة الماضية أن سوشي سواب - التي بدأت في امتصاص السيولة من منافستها يونيسواب - كانت تواجه استغلالًا، وأن المطور الرئيسي المجهول "زيرو إكس ماكي" كان يتخذ خطوات للتخفيف من ذلك:

تشير التقارير الواردة من قناة سوشي سواب ديسكورد الآن إلى أن الاستغلال قد تم حله، وأن جميع أموال المستخدمين المفقودة (بين ١٠٠٠٠ دولار و١٥٠٠٠ دولار) ستغطيها خزانة سوشي سواب.

وللحصول على فهم أفضل للاستغلال وما يعنيه بالنسبة لسوشي سواب، تحدث كوينتيليغراف إلى أحد مهندسي العقود الذكية الذين شكرهم زيرو إكس ماكي شخصيًا على تويتر للمساعدة في التخفيف من آثاره: وصفه ذاتيًا بأنه "ديغن التمويل اللامركزي" والمطور الخبير "آندي".

ووفقًا لآندي، اتصل به زيرو إكس ماكي في الساعة ١٠ مساءً بتوقيت شرق الولايات المتحدة.

"قال (زيرو إكس ماكي) إن هناك بعض الأمور الغريبة التي تحدث ولكنه لم يكن متأكدًا مما كان عليه الأمر. لقد أمضينا حوالي ساعة واحدة في مكالمة ديسكورد في إجراء المعاملات حتى اكتشفنا ماهية الاستغلال".

كما أوضح آندي أن المهاجم قام بتغليف توكنات مجمع السيولة ونشرها في تجمع جديد، مما سمح للمهاجم بتنفيذ "منطق غريب حقًا لسحب التوكنات الأساسية من عقد المكافأة".

تم تصحيح العقود المتأثرة في غضون ساعات، ووفقًا لزيرو إكس ماكي، ستراجع شركة التدقيق بيك شيلد التغييرات.

كان الأمر الذي أضاف طبقة من المؤامرات إلى الاستغلال هو أن زيرو إكس ماكي وفريق سوشي سواب حاولوا التواصل مع المستغل أثناء بحثهم عن حل، مع إرسال رسالة قصيرة إلى عنوان المستغِلين:

وقالت الرسالة: "أنا أراكم، ونحن نعمل على إصلاح الأمر. تواصلوا معي على يسكورد للحصول على مكافأة اكتشاف خطأ - زيرو إكس ماكي".

كانت الرسائل المماثلة سمة من سمات العديد من الاختراقات والاستغلالات الأخيرة، بما في ذلك استغلال القرض السريع لفاليو ديفاي حيث سخر المستغل من الفريق (وأعاد لاحقًا بعض عائداته غير المكتسبة إلى ضحية تدعي أنها ممرضة)، والاختراق السابق لدي فورس، حيث أعاد المهاجم الأموال مع ملاحظة للتطلع إلى المستقبل.

لكن آندي لا يعتقد أنها بداية اتجاه أوسع، حيث قال: "لا أرى أن الأمر سيتحول إلى أي شيء فقط لأنه باهظ الثمن وغير فعال".

قد يكون الإصلاح السريع أيضًا علامة على أن ثروات سوشي سواب الأوسع آخذة في الارتفاع. كان وصول سوشي سواب إلى المشهد، وهروب المؤسس بالأموال والعودة النهائية للأموال "المسروقة" واحدة من أكثر القصص فوضوية في صيف التمويل اللامركزي الجامح.

مع مرور الوقت، يظهر السوق مرة أخرى علامات الإيمان بسوشي سواب. حيث ارتفع سعر توكن حوكمة البورصة سوشي بما يزيد عن ١٠٠٪ في الشهر.

ومن جانبه، لم يتزعزع إيمان آندي أبدًا وكان الرد على الهجوم ما هو إلا علامة أخرى على كفاءة فريق السوشي الجديد.