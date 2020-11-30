بيتزا هت تقبل بيتكوين في فنزويلا

تام شمس - الاثنين 30 نوفمبر 2020 02:51 صباحاً - بدأت سلسلة بيتزا شهيرة مقرها الولايات المتحدة في قبول مدفوعات العملات المشفرة في جميع متاجرها في فنزويلا.

ووفقًا لتغريدة بتاريخ ٢٧ نوفمبر من شركة كريبتو باير للخدمات المشفرة، تقبل متاجر بيتزا هت في دولة أمريكا الجنوبية العملات المشفرة كطريقة دفع مقابل الطعام والمشروبات. تأتي هذه الخطوة في أعقاب شراكة مع شركة العملات المشفرة "ميغا سوفت" لدفع التبني في فنزويلا من خلال تسهيل مدفوعات العملات المشفرة في أكثر من ٢٠٠٠٠ متجر وشركة.

حيث قال ريتشارد الخوري، المدير العام للعمليات الفنزويلية لسلسلة مطاعم البيتزا، في مقابلة مع المنفذ الإخباري المحلي إل أكسيوما: "لا يمكن فصل بيتزا هت في الوقت الحاضر عن هذه التطورات التكنولوجية وكل تلك التي تتضمن مناهج جديدة للضروريات اليومية". نحن نستوعب الشباب الصغار والأشخاص ذوي المعرفة التكنولوجية."

باستخدام كريبتو باير، يمكن للعملاء شراء البيتزا في سلسلة المطاعم باستخدام بيتكوين (BTC) ولايتكوين (LTC) وداش (DASH) وباينانس كوين (BNB) وباينانس يو إس دي (BUSD) وإيثريوم (ETH) وتيثر (USDT) وداي (DAI) وتوكنها الأصلي XPT. بيتزا هت لها مواقع في العاصمة كاراكاس، وكذلك في مدن ماراكاي وماراكايبو وباركيسيميتو.

كريبتو باير هي شركة ناشئة لبوابات التجار والعملات المشفرة مقرها في بنما، وهي تدير أيضًا أجهزة الصراف الآلي بيتكوين عبر أمريكا الوسطى والجنوبية. فتحت الشركة بالفعل شركات شهيرة لمدفوعات العملات المشفرة، بما في ذلك سلاسل مطاعم الوجبات السريعة في الولايات المتحدة مثل برغر كينغ، وفندق تاماناكو إنتركونتيننتال في كاراكاس، وتراكي، أكبر سلسلة متاجر للبيع بالتجزئة في البلاد.

كان أول شراء تجاري موثق باستخدام العملة المشفرة بيتكوين هو طلب شراء اثنين من البيتزا. ففي ٢٢ مايو ٢٠١٠، أكمل المبرمج لازلو هانييتش أول عملية شراء بيتكوين تجارية موثقة، ودفع ١٠٠٠٠ بيتكوين - تساوي الآن ما يقرب من ١٨١ مليون دولار - لمستخدم منتدى بيتكوين توك لإرسال فطيرتين من متجر بابا جونز في الولايات المتحدة.