بعد أن أعلن مسؤولٌ تنفيذي بالشركة "انتهاء" تفوق بيتكوين، سعر ريبل يرتفع

تام شمس - الاثنين 30 نوفمبر 2020 12:51 صباحاً - في بودكاست لليند أكاديمي تم تسجيله يوم ٥ نوفمبر، وصف أشيش بيرلا عملة بيتكوين (BTC) بأنها "بديل مبتكر جدًا للذهب"، لكنه أضاف أن عام ٢٠٢٠ أظهر أن هناك مجالًا لكثير من التوكنات في مجال العملات المشفرة.

حيث قال بيرلا إنه يعتقد أن بيتكوين لم "تلاحق" المدفوعات، ولأن المشاريع المختلفة لها حالات استخدام مختلفة، فإن الهيمنة الساحقة للعملة لم تعد مؤكدة:

"أظن أن الأيام التي اعتقد فيها الناس أنه سيكون هناك فقط بيتكوين قد ولّت. وأظن أنه من الواضح أنه سيكون هناك الكثير من الأصول الرقمية وسيكون هناك الكثير من الأصول التقليدية التي سيتم ترميزها كأصول رقمية".

انتشرت ريبل نت جي إم في التعليقات عندما كان سعر توكن ريبل (XRP) يقارب ٠,٢٥ دولار. وقد تضاعفت ثلاث مرات منذ ذلك الحين، وارتفعت إلى ٠,٩٢ دولار الأسبوع الماضي قبل أن تنهار بنسبة ٣٠٪ وسط هزيمة أوسع في السوق.

وعلى الرغم من قلة حركة ريبل في ذلك الوقت، أضاف بيرلا أنه كان يشعر بالتفاؤل بشأن عودة مجال العملات المشفرة "مرة أخرى" بعد انهيار ٢٠١٨.

وقال: "لا أرى أن أصحاب رؤوس الأموال المغامرين التقليديين مهتمون كما كانوا في عام ٢٠١٧". "لكن في رأيي لا يمكنني أن أكون أكثر سعادة من حيث الابتكار في المجال."

كما أعرب كل من الشريك المؤسس لشركة ريبل، كريس لارسن والرئيس التنفيذي براد غارلينغهاوس، عن إحباطهما مؤخرًا من عدم الوضوح التنظيمي لريبل في الولايات المتحدة. ففي الشهر الماضي، قال الرئيس التنفيذي لشركة إس بي آي هولدينغز وعضو مجلس إدارة ريبل أن المدفوعات المستندة إلى بلوكتشين قد تفكر في نقل مقرها الرئيسي إلى اليابان. إذ يعتقد لارسن أن السلطات في الولايات المتحدة لديها سياسة "تنظيم من خلال الإنفاذ" وهي "متأخرة بشكل يرثى له" في التحضير للجيل القادم القائم على العملات المشفرة بالنظام المالي العالمي.

في وقت كتابة المقالة، كان سعر ريبل يبلغ ٠,٦١ دولار، بعد أن انخفض بنسبة ٣٪ في آخر ٢٤ ساعة.