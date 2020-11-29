بعد إغلاق باينانس أوغندا، بورصة باينانس للتداول المباشر تحقق تقدمًا قويًا في إفريقيا

تام شمس - الأحد 29 نوفمبر 2020 03:50 صباحاً - بعد الإعلان عن الإغلاق المخيب للآمال لشركة تابعة في أوغندا في أكتوبر، أصدرت باينانس - أكبر بورصة عملات مشفرة في العالم - منشورًا على المدونة يوم أمس يشير إلى أن مبادرة أخرى، باينانس بي تو بي، تحقق تقدمًا قويًا عبر ثاني أكبر قارة في العالم من حيث عدد السكان.

وبعنوان "تجار بي تو بي: تسهيل حرية الأموال في إفريقيا"، سلط هذا المنشور الضوء على نمو برنامج التداول من نظير إلى نظير في المنطقة على مدار العام - وأبرزها أن منصة باينانس بي تو بي عالجت ما مجموعه ٢٨٠ مليون دولار من العملات الإفريقية المحلية المكافئة منذ مارس، عندما قدم البرنامج تغطية النيرة النيجيرية (NGN).

تدعي باينانس أيضًا أن البرنامج يسمح للتجار المحليين في نيجيريا وكينيا وجنوب إفريقيا ومصر والمغرب "بكسب ما بين ٣٠ و٣٥٠ دولارًا في اليوم" لشراء وبيع العملات المشفرة لأقرانهم بالعملات الورقية المحلية. وفي منشور منفصل، تعلن باينانس أيضًا أنه مع باينانس بي تو بي، "من السهل تشغيل عملية تداول العملات الرقمية الخاصة بك."

يأتي هذا التحديث عقب التعليقات التي أدلى بها الرئيس التنفيذي لشركة باينانس تشانغ بينغ زاو "سي زي" في مايو، حيث وصف سي زي إفريقيا بأنها "سوق غير مستغلة" تتميز بفرص مهمة، بالإضافة إلى تحديات فريدة.

وقال: "نحن ننظر إلى السوق الإفريقي بأكمله كسوق رئيسي حقًا". "لا أعتقد أنه من السهل جدًا شراء العملات المشفرة في إفريقيا في الوقت الحالي بشكل عام، لذلك نريد المساعدة في تحسين هذا الوضع."

في مقابلة مع كوينتيليغراف في يوليو، قدم الرئيس التنفيذي لبورصة يلو كارد النيجيرية، كريس موريس، وجهة نظر مختلفة عن سي زي، مما يشير إلى أن النمو يأتي بسهولة:

حيث قال موريس إنه "فيما يتعلق بمشهد العملات المشفرة وكل شيء، فإن الأشياء تنمو بسرعة كبيرة، حقًا عبر القارة، ولكن على وجه التحديد في نيجيريا وجنوب إفريقيا وغانا وكينيا".

بالإضافة إلى ذلك، تشير البيانات إلى أن الاستخدام في إفريقيا في ازدياد. حيث أصدرت شركة الأبحاث تشيناليسيس تقريرًا في سبتمبر يشير إلى أن عمليات تحويل العملات المشفرة ذات القيمة الصغيرة ارتفعت بأكثر من ٥٠٪ على مدار العام في جميع أنحاء القارة.

ويعد هذا تطورًا واعدًا بشكل خاص، نظرًا لإمكانية قيام العملات المشفرة بتحسين التبادل والتسوية عبر الحدود بشكل كبير عبر القارة.