القيمة السوقية لتيثر تنمو بوتيرة شبه قياسية

تام شمس - السبت 28 نوفمبر 2020 08:48 صباحاً - ارتفعت القيمة السوقية لتيثر (USDT)، وهي عملة مستقرة مربوطة بالدولار الأمريكي، في الأسابيع الأخيرة، مما قد يساعد على تغذية ارتفاع بيتكوين (BTC) الأخير الذي دفع الأسعار إلى ما يقرب من أعلى مستوياتها على الإطلاق.

حيث غرد باولو أردوينو، الذي يشغل منصب كبير مسؤولي التكنولوجيا في بيتفينكس وتيثر، يوم الخميس بأن المعروض من تيثر قد زاد بمقدار مليار دولار على مدار تسعة أيام، وهو ثاني أسرع توسع في تاريخها. تم تسجيل الرقم القياسي يوم ٤ سبتمبر ٢٠٢٠ عندما زاد العرض المتداول لتيثر على مدار ثمانية أيام بمقدار مليار.

وفي وقت كتابة هذه المقالة، بلغت القيمة السوقية لتيثر حوالي ١٩ مليار دولار، مما يعني أن هناك ما يقرب من ١٩ مليار دولار أمريكي متداول بسعر ١,٠٠ دولار.

زادت القيمة السوقية لشركة تيثر بنحو أربعة أضعاف منذ بداية عام ٢٠٢٠، وفقًا لبيانات كوين ماركت كاب.

القيمة السوقية لتيثر من كوين ماركت كاب

تمتلك تيثر رابع أعلى قيمة سوقية لأي عملة مشفرة بالعرض المتداول الحالي.

تقدم تيثر وغيرها من العملات المستقرة قيمة العملات الورقية في أسواق العملات المشفرة، وبالتالي تقلل تقلبات الأسعار وتضمن سهولة الاسترداد بمجرد بيع الأصول الرقمية. وعلى الرغم من أنه من المفترض أن تكون تيثر مدعومة باحتياطيات حقيقية من الدولار الأمريكي، إلا أن تيثر لم تنتج مطلقًا مراجعة كاملة لحساباتها المصرفية.

في عام ٢٠١٩، ادعى تقرير من بلومبرغ أن عملات تيثر لم تكن مرتبطة تمامًا بالدولار، ولكن بالأحرى أن العرض المتداول مدعوم بنسبة ٧٤٪ فقط نقدًا وأوراق مالية قصيرة الأجل.

يتم تشغيل تيثر أيضًا من قبل نفس مجموعة الإدارة التي تشرف على بيتفينكس، وهي واحدة من أكبر بورصات العملات المشفرة في العالم. يُزعم أن تيثر وبيتفينكس تلاعبا بالسوق الصاعدة لعام ٢٠١٧، على الرغم من صعوبة إثبات مثل هذا الادعاء بسبب الطبيعة المعقدة لأسواق العملات المشفرة اللامركزية.

أبلغ الخبراء القانونيون كوينتيليغراف في وقت سابق من هذا العام أن نطاق التلاعب بالسوق في أحد الأصول الجديدة مثل بيتكوين سيكون صعبًا.

في غضون ذلك، تظل تيثر العملة المستقرة المهيمنة في الصناعة، حيث تمثل أكثر من ثلاثة أرباع القيمة السوقية للعملات المستقرة.