بورصة شيكاغو التجارية تتفوق على أوكي إكس كأكبر سوق آجلة لبيتكوين

تام شمس - السبت 28 نوفمبر 2020 12:51 صباحاً - أظهرت بيانات الصناعة أن مجموعة بورصة شيكاغو التجارية أصبحت أكبر سوق للعقود الآجلة لبيتكوين (BTC) في العالم بعد ارتفاع في الاهتمام المفتوح خلال الشهر الماضي.

وفي تغريدة يوم الجمعة، أعلنت أركان ريسرش أن بورصة شيكاغو التجارية قد تجاوزت أوكي إكس كأكبر سوق لعقود بيتكوين الآجلة في العالم. ونقلًا عن بيانات من سكيو، وهي شركة لاستخبارات السوق، قالت أركان إن الاهتمام المفتوح بعقود بيتكوين الآجلة لبورصة شيكاغو التجارية بلغ ١,١٦ مليار دولار. وفي الوقت نفسه، سجلت شركة أوكي إكس ١,٠٧ مليار دولار.

حيث قالت أركان إن "المستثمرون المؤسسيون موجودون".

تضاعف سوق عقود بيتكوين الآجلة لبورصة شيكاغو التجارية بأكثر من الضعف خلال الشهر الماضي، حيث يسعى المزيد من المتداولين إلى التعرض للعملات المشفرة الرئيسية حيث قفزت إلى أعلى مستوياتها على الإطلاق. ويمكن أن يؤدي تداول العقود الآجلة في بعض الأحيان إلى تقلبات شديدة، خاصة مع اقتراب انتهاء الصلاحية، حيث يقوم أصحاب العقود بتعديل صفقاتهم قبل ذلك التاريخ.

وسينتهي عقدها المستقبلي لشهر نوفمبر، BTCX20، يوم الجمعة.

برزت أيضًا بورصات العملات الرقمية باينانس وهوبي كلاعبين رئيسيين في مجال العقود الآجلة. وبناءً على الفائدة المفتوحة، فإنهما هما ثالث ورابع أكبر منصات بيتكوين آجلة على التوالي.

أعلنت بايبيت، التي ظهرت أيضًا على قائمة أركان في وقت سابق من هذا الأسبوع، أنها ستطلق قريبًا عقدًا آجلًا ربع سنوي لبيتكوين.

يُعد سوق العقود الآجلة عنصرًا رائدًا مهمًا لاعتماد بيتكوين لأنه يعني أن المستثمرين التقليديين يدخلون في هذا المزيج. وفي حين أن السوق الصاعدة لعام ٢٠١٧ كانت مدفوعة إلى حد كبير بالمتدولين الأفراد، فإن الاتجاه الصعودي الحالي كان مدفوعًا بجيوب مؤسسية أعمق.

أصبحت بورصة شيكاغو التجارية، على وجه الخصوص، عاملًا حيويًا لاكتشاف أسعار بيتكوين، وفقًا لشركة إدارة الاستثمار ويلشاير فينكس.

حيث قالت ويلشاير إن أهمية بورصة شيكاغو التجارية "لا تظهر فقط من خلال حجم التداول والفائدة المفتوحة، ولكن أيضًا من خلال التأثير على تشكيل الأسعار الفورية.

يتماسك سعر بيتكوين حاليًا في نطاق ١٦٥٠٠ دولار بعد عمليات بيع مكثفة في يوم عيد الشكر.