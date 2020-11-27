شرح تطور الانترنت نحو Web 3.0 انترنت الجيل الثالث هذا الشرح سيقودنا الى تاريخ انترنت. فمنذ ظهور الانترنت في فترة التسعينيات لم تكن البشرية تتوقع التطور الذي وصلنا اليه، حتى 1%. العالم بأسره كان ضد فكرة، ارسال الايميل عبر الانترنت، كان شيئ صعب التخيل او الفهم، ولكن المؤمنين بفكرة الانترنت كانو السبب الاول في وصولنا الى Web 3.0 انترنت الجيل الثالث.

الجيل الجديد لم نعد نرسل به فقط الايمايلات و التواصل مع الاصدفاء انما اصبح في شبكته الكنكبوتية مليارات الدولارات، اقتصاد كامل، قد يجعل العالم في أزمة حقيقية لو حدث شيئ لتلك الشبكة، الانترنت، من خلاله نرسل بلايين الدولارات في ثانية عبر بروتوكولات البلوكشين، و عملات البيتكوين، التجارة رأس مالها الحقيقي يتحقق عبر الانترنت، و القادم كبير مع الانترنت و العقول البشرية العظيمة التي تصنع لن القيمة عبر خيوظ و اسلاك و موجات عابرة للقارات مخترقة للحواجز و الحدود، تجمع اسر و توحد العالم.

ما هو Web 3.0 انترنت الجيل الثالث؟

من الدردشة عبر الإنترنت إلى المواقع الاجتماعية الحديثة ، الانترنت أصبح جزءًا حيويًا من التفاعلات البشرية، و التطور مستمر لا يمكن ايقافه، مع قرابة 8 مليار انسان على هذا الكوكب.

Web 3.0 انترنت الجيل الثالث هو الجيل التالي من تقنية الإنترنت التي تعتمد بشكل كبير على استخدام التعلم الآلي والذكاء الاصطناعي. بهدف إنشاء مواقع وتطبيقات أكثر انفتاحًا وترابطًا وذكاءً ، تركز على الآلة في تحليل و فهم البيانات و اتخاد القرار.

من خلال استخدام الذكاء الاصطناعي وتقنيات التعلم الآلة المتقدمة ، يهدف Web 3.0 انترنت الجيل الثالث إلى توفير المزيد من المعلومات الشخصية وذات الصلة بمعدل أسرع. يمكن تحقيق ذلك من خلال استخدام خوارزميات البحث الأكثر ذكاءً والتطوير في تحليلات البيانات الكبيرة.

عادةً ما تحتوي مواقع الويب الحالية على معلومات ثابتة أو محتوى يحركه المستخدم ، مثل المنتديات ووسائل التواصل الاجتماعي. على الرغم من أن هذا يسمح بنشر المعلومات إلى مجموعة واسعة من الأشخاص ، إلا أنها قد لا تلبي احتياجات مستخدم معين. يجب أن يكون موقع الويب قادرًا على تخصيص المعلومات التي يوفرها لكل مستخدم على حدة ، على غرار ديناميكية التواصل الإنساني في العالم الحقيقي.

شرح عالم الكمبيوتر تيم بيرنرز لي ، مخترع الشبكة العالمية ، هذه الفكرة عن الويب الدلالي في عام 1999:

أجهزة الكنبيوتر و الويب الان اصبحت قادرة على تحليل جميع البيانات، المحتوى والروابط والمعاملات بين الأشخاص وأجهزة الكمبيوتر. كل هذا أصبح ممكنا الان و سيتطور في المستقبل حيث سيتم التعامل مع الآلات اليومية التجارية والبيروقراطية و الالات التي نستخدمها في حياتنا اليومية تتحدث مع بعضها البعض.

في Web 3.0 انترنت الجيل الثالث، ستتوفر مجموعة من المعلومات لمواقع الويب والتطبيقات ، وسيكونون قادرين على فهم تلك البيانات واستخدامها بطريقة مفيدة للمستخدم.

تاريخ تطور الإنترنت

تغيرت مواقع و تطبيقات الانترنت بشكل كبير على مدار العقود الماضية. لقد تطورت من مواقع ثابتة إلى مواقع تعتمد على البيانات بحيث يمكن للمستخدمين التفاعل معها وتغييرها.

الجيل الاول من الانترنت

يستند الإنترنت الأصلي إلى ما يُعرف الآن بـ Web 1.0. تمت صياغة المصطلح في عام 1999 من قبل المؤلف ومصمم الويب Darci DiNucci ، عند التمييز بين Web 1.0 و Web 2.0. في أوائل التسعينيات ، تم تصميم مواقع الويب باستخدام صفحات HTML الثابتة التي كان لديها فقط القدرة على عرض المعلومات، لم تكن هناك طريقة للمستخدمين لتغيير البيانات.

الجيل الثاني من الانترنت

لقد تغير كل ذلك خلال أواخر التسعينيات عندما بدأ التحول نحو إنترنت أكثر تفاعلية. باستخدام Web 2.0 ، تمكن المستخدمون من التفاعل مع مواقع الويب من خلال استخدام قواعد البيانات والمعالجة من جانب الخادم والنماذج والوسائط الاجتماعية.

أدى ذلك إلى التغيير من شبكة ثابتة إلى شبكة أكثر ديناميكية. جلب الجيل الثاني من الانترنت تركيزًا متزايدًا على المحتوى الذي أنشأه المستخدم وقابلية التشغيل البيني بين المواقع والتطبيقات المختلفة. كان الجيل الثاني من الانترنت أقل عن الملاحظة وأكثر عن المشاركة. بحلول منتصف العقد الأول من القرن العشرين ، أصبحت معظم مواقع الويب تنتقل إلى الويب 2.0.

مستقبل الانترنت

عند النظر إلى تاريخ الإنترنت ، فإن تطور الشبكة لتصبح أكثر ذكاءً من الناحية المنطقية أمر منطقي. تم تقديم البيانات بشكل ثابت لأول مرة للمستخدمين. ثم يمكن للمستخدمين التفاعل مع هذه البيانات بشكل حيوي. الآن سيتم استخدام كل هذه البيانات بواسطة الخوارزميات لتحسين تجربة المستخدم وجعل الانترنت أكثر تخصيصًا وإلمامًا.

يمكن لـ Web 3.0 انترنت الجيل الثالث ، على الرغم من عدم تعريفه بالكامل ، الاستفادة من تقنيات البلوكشين Blockchain والبرامج مفتوحة المصدر والواقع الافتراضي و إنترنت الأشياء IoT والمزيد.

حاليًا ، يقتصر تشغيل العديد من التطبيقات على نظام تشغيل واحد فقط. يمكن أن يتيح Web 3.0 انترنت الجيل الثالث للتطبيقات أن تكون قابلة للتوسع و العمل على العديد من الاجهزة ، مما يعني أنها ستكون قادرة على العمل على العديد من أنواع الأجهزة والبرامج المختلفة دون أي تكاليف تطوير إضافية.

يهدف Web 3.0 انترنت الجيل الثالث أيضًا إلى جعل الإنترنت أكثر انفتاحًا ولامركزية. في الإطار الحالي ، يتعين على المستخدمين الاعتماد على مزودي الشبكات والهواتف الخلوية الذين يبحثون في المعلومات التي تمر عبر أنظمتهم. مع ظهور تقنيات قاعدة البيانات الموزعة ، قد يتغير ذلك قريبًا ، ويمكن للمستخدمين استعادة ملكية بياناتهم.

ما الذي يجعل Web 3.0 انترنت الجيل الثالث متفوقة على سابقاتها؟

لا وجود للمركزية المتحكمة و المسيطرة: بما أن الوسطاء يتم إزالتهم من المعادلة ، فلن يتم التحكم في بيانات المستخدم الخاصة بهم. هذا يقلل من خطر الرقابة من قبل الحكومات أو الشركات ويقلل من فعالية هجمات رفض الخدمة DoS.

بما أن الوسطاء يتم إزالتهم من المعادلة ، فلن يتم التحكم في بيانات المستخدم الخاصة بهم. هذا يقلل من خطر الرقابة من قبل الحكومات أو الشركات ويقلل من فعالية هجمات رفض الخدمة DoS. زيادة ترابط المعلومات: مع اتصال المزيد من المنتجات بالإنترنت ، توفر البيانات العملاقة الخوارزميات لتحليل المعلومات و ظبطها. يمكن أن يساعدهم ذلك على توفير معلومات أكثر دقة تلبي الاحتياجات المحددة للمستخدم.

مع اتصال المزيد من المنتجات بالإنترنت ، توفر البيانات العملاقة الخوارزميات لتحليل المعلومات و ظبطها. يمكن أن يساعدهم ذلك على توفير معلومات أكثر دقة تلبي الاحتياجات المحددة للمستخدم. تصفح أكثر فاعلية: عند استخدام محركات البحث ، فإن العثور على أفضل نتيجة كان صعباً. اما الان أصبح العثور على النتائج ذات الصلة بالدلالة بناءً على سياق البحث والبيانات الوصفية. ينتج عن ذلك تجربة تصفح ويب أكثر ملاءمة يمكن أن تساعد أي شخص في العثور على المعلومات الدقيقة التي يحتاجها بسهولة نسبية.

عند استخدام محركات البحث ، فإن العثور على أفضل نتيجة كان صعباً. اما الان أصبح العثور على النتائج ذات الصلة بالدلالة بناءً على سياق البحث والبيانات الوصفية. ينتج عن ذلك تجربة تصفح ويب أكثر ملاءمة يمكن أن تساعد أي شخص في العثور على المعلومات الدقيقة التي يحتاجها بسهولة نسبية. تحسين كفاءة الإعلان والتسويق: لا أحد يحب التعرض للإستفزازات الإعلانية عبر الإنترنت. فإذا كانت الإعلانات ذات صلة باحتياجات الفرد، بدلاً من أن تكون مصدر إزعاج. فهدف Web 3.0 انترنت الجيل الثالث تحسين الإعلان من خلال الاستفادة من أنظمة الذكاء الاصطناعي الأكثر ذكاءً ، واستهداف جماهير محددة تستند إلى بيانات المستهلك.

لا أحد يحب التعرض للإستفزازات الإعلانية عبر الإنترنت. فإذا كانت الإعلانات ذات صلة باحتياجات الفرد، بدلاً من أن تكون مصدر إزعاج. فهدف Web 3.0 انترنت الجيل الثالث تحسين الإعلان من خلال الاستفادة من أنظمة الذكاء الاصطناعي الأكثر ذكاءً ، واستهداف جماهير محددة تستند إلى بيانات المستهلك. دعم أفضل للعملاء: عندما يتعلق الأمر بمواقع وتطبيقات الويب ، فإن خدمة العملاء هي المفتاح لنجاحها. على الرغم من أن العديد من خدمات الويب التي نجحت غير قادرة على توسيع نطاق عمليات خدمة العملاء. لكن الان من خلال استخدام البرمجيات المتطورة الأكثر ذكاءً يمكنها التحدث مع عملاء متعددين في وقت واحد ، يمكن للمستخدمين الاستمتاع بتجربة متفوقة عند التعامل مع وكلاء الدعم.

تطور الإنترنت في رحلة طويلة وسيستمر فيها الى اجل غير محدود مع اللا حدود للعقل البشري.

بفضل الانفجار الهائل للبيانات المتاحة ، فإن مواقع و تطبيقات الويب لديها القدرة على الانتقال إلى انترنت يوفر تجربة أفضل بكثير لعدد متزايد من المستخدمين حول العالم.

على الرغم من عدم وجود تعريف ملموس لـ Web 3.0 انترنت الجيل الثالث حتى الآن ، إلا أنه تم بالفعل تشغيله بواسطة الابتكارات في المجالات التكنولوجية الأخرى.