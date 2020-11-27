يقال إن ليبرا من فيسبوك ستنطلق في يناير ٢٠٢١ كعملة مستقرة بالدولار الأمريكي

تام شمس - الجمعة 27 نوفمبر 2020 07:56 مساءً - أفاد تقريرٌ جديد أن عملة ليبرا الرقمية التي طال انتظارها قد ترى النور أخيرًا بحلول يناير ٢٠٢١.

فبعد أكثر من عام من التدقيق من قبل المنظمين الماليين العالميين، ستطلق ليبرا في شكل عملة رقمية مدعومة بالدولار الأمريكي، حسبما ذكرت صحيفة فاينانشيال تايمز يوم ٢٧ نوفمبر.

نقلًا عن ثلاثة أشخاص مشاركين في مشروع ليبرا، ذكرت صحيفة فاينانشيال تايمز أن خطط رابطة ليبرا ستضيف في النهاية المزيد من العملات الورقية إلى سلة الأصول التي تدعم قيمة ليبرا.

يقع التاريخ المتوقع في يناير، لكن تاريخ الإطلاق الدقيق لا يزال غير معروف وسيعتمد على موعد تلقي رابطة ليبرا الموافقة التنظيمية من هيئة الإشراف على السوق المالية السويسرية (FINMA)، للعمل كخدمة مدفوعات.

رفض متحدث باسم الهيئة التعليق على كوينتيليغراف فيما يتعلق بإطلاق ليبرا المحتمل في يناير ٢٠٢١. وأشار الممثل إلى إعلان عن عملية ترخيص ليبرا قائلًا: "وفقًا لممارستها المعتادة، لن تقدم يئة الإشراف على السوق المالية السويسرية أي معلومات عامة عن حالة الإجراء المستمر ولا التكهن حول متى قد يكتمل".

واجهت رابطة ليبرا، التي بدأت في يونيو ٢٠١٩، تدقيق تنظيمي كبير مما تسبب في مغادرة عدد من الشركات الأعضاء مثل باي بال وماستركارد للمشروع لاحقًا. كانت سلة العملات التي تدعم ليبرا في الأصل تشمل العديد من العملات الورقية بما في ذلك الدولار الأمريكي واليورو والين الياباني والجنيه الإسترليني والدولار السنغافوري.

ووفقًا لصحيفة فاينانشيال تايمز، يعتقد العديد من أعضاء ليبرا أن تعيين الرئيس القانوني لبنك إتش إس بي سي "ستيوارت ليفي" كرئيس تنفيذي كان نقطة تحول لمشروع ليبرا.