المحافظ التي تقل عن ١ بيتكوين تمثل ٥٪ فقط من القيمة السوقية لعملة بيتكوين

تام شمس - الجمعة 27 نوفمبر 2020 07:56 مساءً - تشير البيانات الجديدة إلى أن محافظ بيتكوين التي تحتوي على ١ بيتكوين أو أكثر تمثل الآن ٩٥٪ من رأس مال العملة المشفرة بالكامل. وهذا يترك ٥٪ فقط من القيمة السوقية مقسمة على عشرات الملايين من المستخدمين برصيد أقل من ١بيتكوين.

زاد العدد الإجمالي لعناوين المحافظ التي تحتوي على عملات كاملة بشكل مطرد على أساس سنوي منذ عام ٢٠٠٩، على الرغم من ارتفاع الأسعار الفلكية لبيتكوين. ففي ٢٧ نوفمبر، غرد رافائيل شولتز كرافت، رئيس التكنولوجيا في غلاسنود، رسمًا بيانيًا يكشف أن أكثر من ٨٠٠٠٠٠ عنوان تحتوي حاليًا على ١ بيتكوين على الأقل.

ووفقًا لبيت إنفو تشارتس، تمثل العناوين ذات العملات الكاملة حوالي ٣٠١ مليار دولار من بيتكوين. وعلى النقيض من ذلك، تبلغ القيمة المجمعة الحالية للعناوين التي تمتلك أقل من عملة كاملة حوالي ١٦ مليار دولار.

يكشف المخطط الخطي عن ارتدادات قليلة في تاريخ مالكي العملات الكاملة، مع حدوث أكبر انخفاض في أوائل عام ٢٠١٦ عندما انخفض عدد العناوين التي تحتوي على ١ بيتكوين على الأقل بنسبة ١٣,٥٪، من ٥٢٠٠٠٠ إلى ٤٥٠٠٠٠.شهد عام ٢٠١٨ أيضًا ركودًا في نمو مالكي العملات الكاملة، حيث تراوح عدد العناوين بين ٧٢٠٠٠٠ و٦٩٠٠٠٠ تقريبًا لمدة ١٢ شهرًا اعتبارًا من ديسمبر ٢٠١٧.

عدد محافظ بيتكوين التي تحتوي على ١ بيتكوين على الأقل بمرور الوقت: غلاسنود

وفقًا لإنتو ذا بلوك، فإن ٣٢,٩٥ مليون عنوان بيتكوين تحمل حاليًا بعض قيمة بيتكوين، مما يشير إلى أن مالكي العملات الكاملة يمثلون ٠,٤٧ ٪ فقط من محافظ بيتكوين الحاملة للرصيد.