غالبية المستثمرين الهنود يرون أنه لا توجد طريقة سهلة لدخول مجال العملات المشفرة

تام شمس - الجمعة 27 نوفمبر 2020 06:49 صباحاً - وجد استطلاع شامل من بورصة كوين دي سي إكس الهندية أن معظم المستثمرين المحليين لا يرون "طريقة سهلة" للوصول إلى التعرض لأصول العملات المشفرة. هذا على الرغم من إلغاء الدولة للحظر المفروض على المؤسسات المالية التي تقدم خدمات لشركات الأصول الرقمية في وقت سابق من هذا العام.

ووفقًا لنتائج البورصة التابعة لشركة أوكي إكس، أكد ٥٦٪ من المشاركين الذين تقل أعمارهم عن ٤٠ عامًا أنه لا تزال هناك "طريقة سهلة للدخول" إلى الأسواق. ويشارك ٦٠٪ من المستطلعين في هذا الشعور الذين يكسبون أقل من ٥٠٠ ألف روبية هندية (٦٧٠٠ دولار) سنويًا.

تشير العديد من شرائح سكان الهند أيضًا إلى الافتقار إلى "الوضوح القانوني والتنظيمي" باعتباره أكبر عائق أمام دخول قطاع العملات المشفرة، بما في ذلك ٢٢٪ من المشاركين الذين تبلغ أعمارهم ٤٠ عامًا أو أكثر، و٣٢٪ من الطلاب الجامعيين و٢٣٪ من المستثمرين العقاريين.

حدد الخريجون والمشاركون الذين تتراوح أعمارهم بين ٢٠ و٣٠ عامًا "المعرفة والتعليم" فيما يتعلق بالعملات المشفرة باعتبارها التحدي الأكبر لاعتمادها.

قامت كوين دي سي إكس باستطلاع آراء أكثر من ١١٣٠٠ مشارك رقميًا في استطلاعها، بما في ذلك ٣٥١٢ من عملائها.

تحديات اعتماد العملات المشفرة الهندية: استطلاع كوين دي سي إكس

تشير النتائج إلى أن ٤٠٪ من مستثمري العملات الرقمية في الهند ينحدرون من واحدة من ثلاث خلفيات مهنية - تكنولوجيا المعلومات أو التمويل أو التعليم.

في حين أن ١٢٪ من المشاركين في الاستطلاع الذين يعملون في الصناعة المصرفية ذكروا أنهم يمتلكون أصولًا مشفرة، يتفق ٢٢٪ مع البيان القائل بأن العملات الافتراضية هي استثمار بديل قوي يشير إلى أن هذا قد يكون قطاعًا للنمو في الدولة.

وما يقرب من ثلثي مستثمري العملات المشفرة يتقاضون رواتب، بينما يعمل ١٢٪ لحسابهم الخاص، و ٨٪ فقط هم من الطلاب. على الرغم من المستوى المنخفض لملكية العملات المشفرة بين الطلاب، تبين أن ٨٧٪ من المتعاملين قد تخرجوا من الجامعة على الأقل.

ومن المثير للاهتمام أنه كان هناك عدد قليل جدًا من المشاركين في الاستطلاع على استعداد لشطب العملات المشفرة بالكامل مع أقل من ٥٪ من المشاركين المتقاعدين أو العاطلين عن العمل أو ربات البيوت الذين أكدوا أن العملات المشفرة لا تقدم "أي فائدة". هذا الرقم ينخفض ​​إلى أقل من ١٪ بين الخريجين.

برزت الهند كسوق رئيسي من نظير إلى نظير لتداول بيتكوين، حيث كشفت البورصة المحلية زيباي عن خطط لإطلاق سوق للتوكنات غير القابلة للاستبدال، وأطلقت باينانس مسرعًا محليًا لمشاريع التمويل اللامركزية.