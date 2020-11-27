سايفربنك هولدينغز تصبح تاسع أكبر شركة عامة تمتلك عملة بيتكوين

تام شمس - الجمعة 27 نوفمبر 2020 02:51 صباحاً - قامت سايفربنك هولدينغز (CSE: HODL)، وهي شركة استثمارية كندية تركز على الخصوصية، بزيادة حصتها في بيتكوين (BTC).

حيث كشفت الشركة يوم الخميس أنها أضافت ٧٢,٩٧٩ بيتكوين إلى احتياطياتها منذ ٣٠ يونيو ٢٠٢٠.

مولت سايفربنك عملية الاستحواذ عن طريق تصفية ممتلكاتها من مونيرو (XMR) وإيثريوم (ETH)، وكذلك من خلال عائدات جزئية من اكتتاب خاص بقيمة ٥٠٥٠٠٠ دولار كندي، أو ٣٨٨.٠٠٠ دولار أمريكي، مغلق يوم ٢٧ أغسطس.

مع الشراء، أصبح لدى سايفربنك الآن ٢٧٦,٤٧٩ بيتكوين في احتياطياتها، مما يجعلها تاسع أكبر مالك بيتكوين عام. وبالقيم الحالية، تبلغ قيمة حصة سايفربنك في بيتكوين أقل بقليل من ٤,٨ ملايين دولار.

في وقت كتابة هذا التقرير، كان هناك ما لا يقل عن ١٤ شركة متداولة علنًا تحتفظ ببيتكوين في سجلاتها. ومجتمعة، تبلغ مقتنياتهم ٦٦٨٩٦,٥٩ بيتكوين أو ١,٢ مليار دولار. وهذا يعادل ما يقرب من ٣,٢٪ من المعروض المتداول في بيتكوين.

تمتلك سايفربنك هولدينغز، التي تتداول في بورصة الأوراق المالية الكندية، العديد من الشركات التي تركز على الخصوصية في سجلاتها، بما في ذلك وسابي واليت وساموري واليت. تستثمر الشركة أيضًا في هايدرو ٦٦، وهي منصة البنية التحتية السحابية الخضراء، وبروتوكول العقد الذكي تشيا نتورك.

يدير الشركة أناناس غوغا، أو توني جي، رجل الأعمال الليتواني والسياسي ولاعب البوكر المحترف السابق. وهو يشغل الآن منصب عضو منتخب في سيماس، الفرع التشريعي للحكومة الليتوانية. وفي السابق، شغل منصب عضو البرلمان الأوروبي عن ليتوانيا.

يبدو أن المزيد من الشركات العامة تقوم بتحويل ممتلكاتها النقدية إلى بيتكوين كمخزن أكثر ملاءمة للقيمة. تعد مايكروستراتيجي، التي حولت معظم ممتلكاتها النقدية إلى بيتكوين، المثال الأبرز على هذا الاتجاه. حيث تمتلك الشركة الآن على ٣٨٢٥٠ بيتكوين بعد مضاعفة ممتلكاتها تقريبًا خلال الصيف.

غالاكسي ديجيتال هي ثاني أكبر شركة عامة تمتلك عملة بيتكوين مع ١٦٤٠٢ بيتكوين، تليها سكوير مع ٤٧٠٩ بيتكوين.