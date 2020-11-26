بورصة مشتقات العملات المشفرة "بايبيت" تطلق عقود بيتكوين الآجلة ربع السنوية

تام شمس - الخميس 26 نوفمبر 2020 11:55 مساءً - أعلنت بايبيت يوم الخميس أنها ستطرح عقد بيتكوين مقابل الدولار ربع سنوي في ٣٠ نوفمبر. وسيتم تقديم عقدين عند الإطلاق - BTCUSD١٢٢٥، والذي تتم تسويته في ٢٥ ديسمبر ٢٠٢٠، وBTCUSD٠٣٢٦، والذي ستتم تسويته في ٢٦ مارس ٢٠٢١.

وتقول بايبيت إن العقود الآجلة الجديدة ليس لها رسوم تمويل، مما يعني أنه يمكن للمتداولين الاحتفاظ بالمركز دون رسوم طالما أن العقود لا تزال سارية.

مثل العقود الآجلة التقليدية، تسمح عقود بيتكوين (BTC) الآجلة للمتداولين بشراء وبيع العملة الرقمية بسعر محدد مسبقًا في تاريخ مستقبلي محدد.

بايبيت ليست أول منصة تداول للعملات الرقمية تقدم عقود بيتكوين الآجلة ربع السنوية. فقد أطلقت باينانس، وهي بورصة مقرها مالطا ذات أكبر حجم يومي، عقود بيتكوين الآجلة ربع السنوية في يناير.

ويتزايد الطلب على مشتقات العملات المشفرة مع دخول المزيد من المستثمرين المؤسسيين في الحظيرة. تشير البيانات الأخيرة من ويلشاير فينكس إلى أن عقود بيتكوين الآجلة لبورصة شيكاغو التجارية لها تأثير كبير على سعر العملة الرقمية.

وزعم التقرير:

"نمت عقود بيتكوين الآجلة لبورصة شيكاغو التجارية لتصبح مهمة، ولا يظهر ذلك فقط من خلال حجم التداول والفائدة المفتوحة، ولكن أيضًا من خلال التأثير على تشكيل الأسعار الفورية."

تم إطلاق عقود بيتكوين الآجلة لبورصة شيكاغو التجارية في ديسمبر ٢٠١٧، وهي الآن ثاني أكبر بورصة آجلة لبيتكوين من خلال الفائدة المفتوحة. ينتمي المركز الأول إلى بورصة أوكي إكس، وفقًا لشركة تحليلات البيانات سكيو.

تنظر المؤسسات بشكل متزايد إلى بيتكوين على أنها فرصة استثمارية طويلة الأجل. كما ألقى أمثال بول تيودور جونز وستانلي دروكنميلر بثقلهم وراء العملة الرقمية الرائدة، مما يشير إلى تحول في التفكير المؤسسي.