الرئيس التنفيذي لشركة غالاكسي ديجيتال يوصي باستثمار ما يصل إلى ٣٪ من صافي ثروة الفرد في بيتكوين

تام شمس - الخميس 26 نوفمبر 2020 12:51 صباحاً - مع استمرار سعر بيتكوين في اختبار الدعم عند حوالي ١٩٠٠٠ دولار، يوصي المؤسس والرئيس التنفيذي لغالاكسي ديجيتال "مايك نوفوغراتز" بالاحتفظ بالعملة حتى عام ٢٠٢٥.

ففي مقابلة مع ياهو فاينانس لايف نُشرت يوم ٢٥ نوفمبر، قال نوفوغراتز إن ارتفاع بيتكوين (BTC) الحالي يغذيه المؤسسات والمستثمرون البارزون "الذين يدخلون ببطء إلى المجال". واستشهد بشركات مثل باي بال وسكوير التي تتبنى العملات المشفرة، وكذلك الملياردير ستانلي دركنميلر الذي أشار مؤخرًا إلى أن الأصول الرقمية قد تجدي أكثر من الذهب.

حيث قال نوفوغراتز: "لقد أصبحت عملة بيتكوين أحد الأصول الكلية للتحوط من انخفاض قيمة العملة الورقية هنا في الولايات المتحدة وخارجها". "يجب على الجميع وضع ٢٪ إلى ٣٪ من صافي ثروتهم في بيتكوين والنظر إليها في غضون خمس سنوات، وستكون أكثر من ذلك بكثير."

كما صرح الرئيس التنفيذي بأنه يعتقد أن تقلب الأصول المشفرة سيبقى، لكنه وجد أنه من غير المحتمل أن ينخفض ​​سعر بيتكوين إلى ما دون ١٢٠٠٠ دولار مرة أخرى. في الأسبوع الماضي، في رد على تويتر للممثلة الإنجليزية مايسي ويليامز، قال إن بيتكوين ستصل في النهاية إلى ٦٥٠٠٠ دولار بسبب مزيج من انخفاض العرض و "أطنان من المشترين الجدد".

في عام ٢٠١٨، أسس نوفوغراتز شركة غالاكسي ديجيتال، وهي شركة كبرى لرأس المال الاستثماري للعملات المشفرة. وهو يُعرف اليوم بأنه أحد أكبر المستثمرين في العملات المشفرة وبلوكتشين. غالبًا ما كان الرئيس التنفيذي متفائلًا بشأن سعر بيتكوين، وتوقع أن يصل الأصل إلى ٢٠٠٠٠ دولار بحلول نهاية العام.

في وقت كتابة المقالة، وصل سعر بيتكوين إلى ١٨٩٧٨ دولارًا، بعد أن ارتفع بأكثر من ٦٪ في الأسبوع الماضي.