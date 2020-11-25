المخابرات الأمريكية تنظر إلى العملة الرقمية للبنك المركزي الصيني على أنها تهديد للأمن القومي

تام شمس - الأربعاء 25 نوفمبر 2020 09:56 مساءً - يحذر جهاز الأمن القومي الأمريكي الوكالات الأخرى من العملة الرقمية القادمة للصين.

ذكرت صحيفة واشنطن إكزامينر الإخبارية يوم الأربعاء خبرًا عن رسالة أرسلها مدير المخابرات الوطنية "جون راتكليف" إلى رئيس هيئة الأوراق المالية والبورصات "جاي كلايتون" في وقتٍ سابق من الشهر.

ووفقًا للتقرير، عرض راتكليف أن يطلع فريق العمل كلايتون على القضايا الأمنية التي تنبع من هيمنة الصين في تعدين العملات المشفرة بالإضافة إلى تقدم الدولة في رقمنة اليوان. ويبدو أن رسالة راتكليف دفعت كلايتون لضمان بقاء شركات العملات المشفرة الأمريكية قادرة على المنافسة.

وقد قدم كوينتيليغراف تقارير مكثفة عن السباق للحصول على عملة رقمية للبنك المركزي (CBDC). ومن بين الاقتصادات الكبرى، يبدو أن الصين هي الأقرب للانطلاق.

منذ اتفاقية بريتون وودز في عام ١٩٤٤، تمتعت الولايات المتحدة بمكانة مميزة كمصدر للعملة الاحتياطية في العالم، الدولار الأمريكي. وحتى يومنا هذا، تتم تسوية جميع التجارة الدولية تقريبًا بالدولار، على الرغم من أن هذا يتغير بالنسبة لدول مثل روسيا والصين، التي تخضع لعقوبات أمريكية واسعة النطاق.

يمنح الوضع الخاص للدولار الاحتياطي الفيدرالي مرونة إضافية في طباعة المزيد من الدولارات دون التعرض للتضخم المفرط، حيث يوجد طلب كبير خارج حدود الولايات المتحدة. كما أن هذا الوضع الخاص هو الذي يسمح للعقوبات الأمريكية أن تكون أدوات مفيدة للتأثير الدولي.

ويمكن أن يتحدى اليوان الرقمي الناجح وضع الدولار في التجارة الدولية. ومع ذلك، فإن الجانب الآخر هو أن الكثيرين يرون أن اليوان الرقمي هو أداة مراقبة للحزب الشيوعي الصيني. وفي حين أن هذا قد يقلل الطلب، فإن الوصول المحسن إلى المعلومات قد يكون عاملًا آخر يقلق راتكليف.