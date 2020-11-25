توقع تقديري ل سعر ريبل XRP لعام 2021

يعد توقع سعر الريبل أمرًا إيجابيًا حيث يستمر الرمز المميز في الحفاظ على موقعه في الاتجاه الصعودي في عالم التشفير. في الأيام السبعة الماضية ، تمكنت العملة المشفرة XRP من تحقيق معدل نمو يفوق 120.5% ، وهي زيادة ضخمة ستلفت انتباه المستثمرين بالتأكيد. حاليًا ، يفتح Ripple سعر تداوله فوق مؤشر Arnaud Legoux Moving Averages الأختصار ل ALMA ، وهي علامة جيدة. في وقت كتابة هذا التقرير ، تم تداول الريبل بسعر مرتفع قدره 0.62 دولار.

استنادًا إلى الرسم البياني أعلاه ، يعرض سعر الريبل موضعه الصعودي الحالي. كما يُظهر معدل زيادة الأسعار بحوالي 500% من الانخفاض الهبوطي في الربع الأول من العام إلى سعره الحالي البالغ 0.62 دولار. إذا استمر هذا ، فقد يلامس توقع سعر XRP السعر الصعودي الذي يصل الى 0.90 دولار أو إلى 1 دولار قبل نهاية العام. والأفضل من ذلك كله ، إذا استمر السوق العملات المشفرة المشفرة على الحال الصاعد كما هو حاصل الان ، فقد يتجاوز سعر XRP دولارًا واحدًا في عام 2021.

ومع ذلك ، إذا انقلب المضاربون على الارتفاع ضد العملة المشفرة ، فيمكن لسعر XRP الخروج من اتجاهه الصعودي وقد لا يحدث توقع سعر الريبل الحالي على الإطلاق. في هذه الحالة ، يجب أن يجد سوق التشفير طريقة للتعافي مرة أخرى إلى موضع الاتجاه الصعودي في أقرب وقت ممكن. خلاف ذلك ، قد يسحب الدببة سعر العملة المشفرة لأسفل ، مما قد يعطي ضغطًا إضافيًا للثيران لاسترداد سعر التشفير الى موضع أمن.

علاوة على ذلك ، يشير مؤشر القوة النسبية RSI للعملات المشفرة الآن إلى المستوى 93.33 ، وهو المستوى الذي يعتبر ذروة البيع. في هذه الحالة ، قد يؤدي التشفير إلى تراجع السعر إذا لم يتم الاعتناء به بشكل صحيح من قبل الثيران. من ناحية أخرى ، لا يزال المتوسط ​​المتحرك للتقارب / الاختلاف MACD يتحرك فوق خط الإشارة. هذا يعني أن العملة المشفرة لا تزال على المسار الصحيح ولديها فرصة كبيرة للوصول إلى توقع سعر XRP لعامي 2020 و 2021.