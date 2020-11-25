توقع تقديري ل سعر ريبل XRP لعام 2021

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يعد توقع سعر الريبل أمرًا إيجابيًا حيث يستمر الرمز المميز في الحفاظ على موقعه في الاتجاه الصعودي في عالم التشفير. في الأيام السبعة الماضية ، تمكنت العملة المشفرة XRP من تحقيق معدل نمو يفوق 120.5% ، وهي زيادة ضخمة ستلفت انتباه المستثمرين بالتأكيد. حاليًا ، يفتح Ripple سعر تداوله فوق مؤشر Arnaud Legoux Moving Averages الأختصار ل ALMA ، وهي علامة جيدة. في وقت كتابة هذا التقرير ، تم تداول الريبل بسعر مرتفع قدره 0.62 دولار.
استنادًا إلى الرسم البياني أعلاه ، يعرض سعر الريبل موضعه الصعودي الحالي. كما يُظهر معدل زيادة الأسعار بحوالي 500% من الانخفاض الهبوطي في الربع الأول من العام إلى سعره الحالي البالغ 0.62 دولار. إذا استمر هذا ، فقد يلامس توقع سعر XRP السعر الصعودي الذي يصل الى 0.90 دولار أو إلى 1 دولار قبل نهاية العام. والأفضل من ذلك كله ، إذا استمر السوق العملات المشفرة المشفرة على الحال الصاعد كما هو حاصل الان ، فقد يتجاوز سعر XRP دولارًا واحدًا في عام 2021.
ومع ذلك ، إذا انقلب المضاربون على الارتفاع ضد العملة المشفرة ، فيمكن لسعر XRP الخروج من اتجاهه الصعودي وقد لا يحدث توقع سعر الريبل الحالي على الإطلاق. في هذه الحالة ، يجب أن يجد سوق التشفير طريقة للتعافي مرة أخرى إلى موضع الاتجاه الصعودي في أقرب وقت ممكن. خلاف ذلك ، قد يسحب الدببة سعر العملة المشفرة لأسفل ، مما قد يعطي ضغطًا إضافيًا للثيران لاسترداد سعر التشفير الى موضع أمن.
علاوة على ذلك ، يشير مؤشر القوة النسبية RSI للعملات المشفرة الآن إلى المستوى 93.33 ، وهو المستوى الذي يعتبر ذروة البيع. في هذه الحالة ، قد يؤدي التشفير إلى تراجع السعر إذا لم يتم الاعتناء به بشكل صحيح من قبل الثيران. من ناحية أخرى ، لا يزال المتوسط المتحرك للتقارب / الاختلاف MACD يتحرك فوق خط الإشارة. هذا يعني أن العملة المشفرة لا تزال على المسار الصحيح ولديها فرصة كبيرة للوصول إلى توقع سعر XRP لعامي 2020 و 2021.
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المشفرين العرب وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.