شرح كامل مبسط ل العملة المستقرة Stablecoins

هل تتساءل عن ما هي العملة المستقرة Stablecoins ؟ اليك شرح كامل مبسط عن العملة الرقمية المشفرة المستقرة stablecoins (ستابل كوين Stable coin).

بما ان عالم المال المشفر (العملات الرقمية المشفرة، البلوكشين blockchain، العملات الرقمية البديلة) يتوسع بوتيرة مهولة، كل يوم يأتي بالجديد، لا من حيث الاخبار، التقنيات، التغيبرات التي يخلقها في الانظمة التقليدية المالية، ملايين الدولارات أو عملات فيات تستثمر كل يوم في المجال، صناعات تغير كل مخططاتها نحو المال المستقر المشفر و انظمته.

لكن ايضا المعارضون و السلبيون في الصناعة دائما يأتون بما هو اقوى من اجل منع صناعة التشفير التي قد تهدد مصالحهم ان تنتشر على نطاق واسع، من بين تلك الاعتراضات :

ان العملات المشفرة موحشة في تقلبات السعر الخاص بها و لا يمكن الوثوق في قيمتها التي تعتمد على تكنولوجيا ليس لها اي اساس حقيقي ملموس في نظرهم!

و هم على حق لأن المؤسسات المالية و البنوك رغم جوانبها المظلمة الا ان دورها الحفاظ على قيمة المال، و امتلاك الغير. لكن التغير شيئ طبيعي في العالم، لهذا :

جاء رد اقوى من الدعمين لصناعة التشفير و العملات رقمية و الذي اخد المال المشفر الى مستويات متقدمة اخرى، مستوى العملات المشفرة المستقرة، و هو ما سنشرحه لكم في هذا الموضوع و سيكون شرح كامل مبسط ل العملة المستقرة StableCoin.

ما هي العملة المستقرة Stablecoins ؟

العملة مشفرة المستقرة Stablecoins و هي فئة جديدة من العملات الرقمية المشفرة التي تحاول توفير نوعا من الاستقرار في سعر العملات الرقمية المشفرة وتدعمها الأصول الاحتياطية المدعومة بالدولات أو اليورة او أي عملة دولية. العملة المستقرة StableCoin اكتسبت اقبالا كبيرا و اهتماما عالميا لأنها تحاول تقديم أفضل ما في عالم المال المشفر و عالم المال المحلي، و الميزات التي اتت بها العملات المستقرة : المعالجة الفورية والأمان و الخصوصية ، و الميزة الاكثر اهمية انها مشفرة و لا مركزية و مستقرة.

العملة المستقرة Stablecoins هي عملة مشفرة تحاول ربط قيمتها السوقية ببعض المراجع الخارجية. قد يتم ربط العملات المستقرة بعملة مثل الدولار الأمريكي أو بسعر سلعة مثل الذهب. تحقق العملة المستقرة StableCoin استقرارها في الأسعار من خلال الضمان (الدعم) أو من خلال آليات حسابية لبيع وشراء الأصل المرجعي أو مشتقاته.

فهم العملة المستقرة

بينما تظل عملة البيتكوين العملة الأكثر شعبية و هي من اعطت شعلة المال المشفرة في العالم، إلا أنها تعاني من تقلبات كبيرة في قيمتها.

ارتفاع البيتكوين bitcoin من مستوى 5950 دولارًا تقريبًا في نوفمبر من عام 2017 إلى أكثر من 19700 دولار في ديسمبر ، ثم انخفض بمقدار الثلثين إلى مستوى 6900 دولار في أوائل فبراير 2018، أما الأن بعد أن قامت PayPal باي بال بعدم العملات المشفرة الرقمية في منصتها السعر يرتقع من جديد في سنة 2020 ليصل الى 18 الف دولار و يتم تداوله بسعر أكثر في منصات التداول

تقلبات الأسعار في العملات المشفرة مثل البيتكوين و الاثريوم ethereum تكون عنيفة ففي ساعة واحدة قد يتقلب السعر عشرات المرات بأرقام كبيرة.

هذا النوع من التقلبات الكبير للغاية على المدى القصير يجعل عملات البيتكوين btc وغيرها من العملات المشفرة الشائعة غير مناسبة للاستخدام و المعاملات العامة من قبل الجمهور. في الأساس ، يجب أن تعمل العملة كوسيلة للتبادل النقدي وطريقة لتخزين القيمة النقدية ، وينبغي أن تظل قيمتها مستقرة نسبيًا عبر أزمنة أطول.

من الناحية المثالية ، يجب أن تحافظ العملة الرقمية المشفرة على قوتها الشرائية وأن تتمتع بأقل معدل تضخم ممكن ، وهو ما يكفي للتشجيع على إنفاقها لا توفيرها و تكديسها في المجتمعات. و العملات المستقرة توفر حلاً لتحقيق ذلك السلوك المثالي، لضمان قيمة العملة و منع تضخمها.

إيجابيات وسلبيات Stablecoins

الميزة الرئيسية للعملات المستقرة Stablecoins هي قدرتها على توفير وسيلة تبادل تكمل العملات المشفرة. نظرًا للمستويات العالية من التقلبات ، لم تتمكن العملات المشفرة من تحقيق استخدام واسع النطاق في الإستخدامات و التطبيقات اليومية مثل معالجة الدفع الشراء مقابل السلع و ما الى ذلك كما نفعل بعملات محليو. من خلال توفير مستويات أعلى من القدرة على التنبؤ والاستقرار ، تعمل هذه العملات المستقرة على حل هذه المشكلة المستمرة.

من خلال العمل كضمان ضد التقلبات ، قد تكون العملات المستقرة أيضًا قادرة على لعب دور في دمج العملات المشفرة مع الأسواق المالية التقليدية. كما هو الحال ، يوجد هذان السوقان كنظم بيئية منفصلة مع تفاعل ضئيل للغاية. مع توفر شكل أكثر استقرارًا للعملة الرقمية ، من المحتمل جدًا أن تشهد العملات المشفرة استخدامًا متزايدًا في أسواق القروض والائتمان التي كانت حتى الآن تهيمن عليها العملات الورقية الصادرة عن الحكومة بشكل حصري.

بالإضافة إلى فائدتها في المعاملات المالية ، يمكن للمتداولين والمستثمرين استخدام العملات المستقرة لتحوط محافظهم المالية. يعد تخصيص نسبة معينة من المحفظة للعملات المستقرة طريقة فعالة لتقليل المخاطر الإجمالية. في الوقت نفسه ، يمكن أن يكون الاحتفاظ بقيمة من تداول العملات المشفرة على شكل عملة مستقرة لشراء عملات رقمية أخرى عندما تنخفض الأسعار. وبالمثل ، يمكن استخدام هذه العملات “لتأمين” المكاسب التي تحققت عندما ترتفع الأسعار ، دون الحاجة إلى صرف النقود.

على الرغم من قدرتها على دعم تبني العملات المشفرة على نطاق واسع ، لا تزال العملات المستقرة لها قيود معينة. تعتبر المتغيرات ذات الضمانات المالية النقدية أقل لامركزية من العملات المشفرة العادية ، حيث يلزم وجود كيان مركزي للاحتفاظ بالأصول الداعمة. بالنسبة للعملات المشفرة المضمونة وغير المضمونة ، يجب على المستخدمين الوثوق بالمجتمع الأوسع (ورمز المصدر) لضمان استمرارية الأنظمة. لا تزال هذه تقنيات جديدة ، لذا فإنها ستحتاج إلى بعض الوقت لتنضج.

أسباب استقرار أسعار العملات

السببان الرئيسيان لاستقرار أسعار العملات الورقية الفيات (العملات المحلية) هما الاحتياطيات التي تدعمها وإجراءات السوق في الوقت المناسب من قبل السلطات المسيطرة ، مثل البنوك المركزية. نظرًا لأن العملات الورقية مربوطة بأصل أساسي ، مثل احتياطيات الذهب أو الفوركس التي تعمل كضمان ، تحمي قيماتها من التقلبات الوحشية.

حتى في بعض الحالات القصوى التي قد تتحرك فيها أسعار العملات الورقية (العملات المحلية) بشكل كبير ، فإن السلطات المسيطرة تقفز وتدير الطلب والعرض من العملة للحفاظ على استقرار الأسعار. يفتقر الجزء الأكبر من العملات الرقمية المشفرة إلى هاتين الميزتين الرئيسيتين، لأنه ليس لديهم احتياطي يدعم تقييماتهم وليس لديهم سلطة مركزية للتحكم في الأسعار عند الحاجة.

تحاول العملات البديلة سد هذه الفجوة بين العملات الورقية والعملات المشفرة. هناك ثلاث فئات من العملات المستقرة ، وكلها تستند إلى آلية عملها.

عملات مستقرة مضمونة بعملات ورقية محلية كالدولار الأمريكي و اليورو

تحتفظ العملات المستقرة المضمونة بالعملات الورقية المحلية باحتياطي العملات الورقية ، مثل دولار أمريكي usd، كضمان لإصدار عدد مناسب من العملات المشفرة. يمكن أن تشمل الأشكال الأخرى للضمانات معادن ثمينة مثل الذهب أو الفضة ، فضلاً عن سلع مثل النفط ، ولكن معظم العملات المستقرة المضمونة بعملات الفيات (العملات المحلية) الحالية تستخدم احتياطيات الدولار.

يتم الاحتفاظ بهذه الاحتياطيات من قبل أمناء مستقلين وتتم مراجعتها بانتظام للالتزام بالامتثال اللازم. تعتبر عملة تيثر Tether USDT و TrueUSD عملات مشفرة مستقرة مشهورة لها قيمة تعادل قيمة الدولار الأمريكي الواحد وتدعمها ودائع بالدولار.

عملات مستقرة مدعومة بعملات مشفرة

يتم دعم العملات المستقرة المضمونة بعملات مشفرة اخرى. نظرًا لأن العملة المحجوزة قد تكون عرضة أيضًا لتقلبات عالية ، فإن العملات المستقرة “المعززة بالضمانات بالعملات المشفرة الاخرى” يتم الاحتفاظ بعدد أكبر من الرموز المميزة للعملة المشفرة كاحتياطي لإصدار عدد أقل من العملات المستقرة.

على سبيل المثال ، قد يتم الاحتفاظ بمبلغ 2000 دولار من ETH كاحتياطيات لإصدار عملات مستقرة مدعومة بعملات مشفرة بقيمة 1000 دولار والتي تستوعب ما يصل إلى 50% من تقلبات العملة الاحتياطية ETH. تزيد عمليات التدقيق والرصد المتكررة من استقرار الأسعار. يتم دعم DAI الخاص بـ MakerDAO مقابل الدولار الأمريكي ، ويتم دعمه باستخدام ETH ، ويسمح باستخدام سلة من الأصول المشفرة كاحتياطي.

العملات المستقرة الغير مدعومة بما سبق و لكن مدعومة بخورزمياتها

لا تستخدم العملات المستقرة الغير مضمونة أي احتياطي ولكنها تتضمن آلية عمل ، مثل آلية البنك المركزي ، للاحتفاظ بسعر ثابت. على سبيل المثال ، يستخدم عملة الأساس المرتبطة بالدولار آلية إجماع لزيادة أو تقليل المعروض من العملة على أساس الحاجة.

تشبه هذه الإجراءات الأوراق النقدية التي يقوم البنك المركزي بطباعتها للحفاظ على تقييمات العملة الورقية. يمكن تحقيق ذلك من خلال تنفيذ عقد ذكي على منصة لا مركزية يمكن أن تعمل بطريقة مستقلة.

نظرة مستقبلية على العملات المستقرة

فقط الوقت هو الذي سيحدد ما إذا كنا سنرى عملة مستقرة سائدة. يمكن أن تساعد العقود الذكية في الحفاظ على ثبات قيمة العملة المستقرة وجعلها وحدة حساب فعالة. ومع ذلك ، فإن المشكلة المعلقة هي أنه لم يتمكن أي فريق من تطوير عملة مستقرة ومقبولة عالميًا لا تضر بالخصوصية أو الأمان أو اللامركزية.

من المحتمل أن يكون التنفيذ الناجح لعملة مستقرة حافزًا رئيسيًا للابتكار الأساسي طويل الأجل في النظام البيئي المشفر. يمنع عدم استقرار الأسعار العملات المشفرة من استبدال معظم أشكال النقود الورقية وتمكين التطبيقات اللامركزية ، ويمكن أن توفر العملات المستقرة الحل. من المرجح أن تتحدى شرعية العملات الحكومية الضعيفة في جميع أنحاء العالم عملة خالية من العملات الورقية ذات سعر ثابت.

هذا كل شيئ عن العملات المشفرة المستقرة، إن لم يكن كافي ما تطرفنا له، اسألنا عن المزيد في تعليق.