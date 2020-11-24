ريبل ترتفع بنسبة ٢٠٪ اليوم ... بدون سببٍ واضح

تام شمس - الثلاثاء 24 نوفمبر 2020 05:49 صباحاً - يرتفع سعر ريبل، لكن الأسباب ليست واضحة تمامًا. ففي الفترة بين الساعة ١١:٠٠ صباحًا والساعة ٣:٠٠ مساءً بالتوقيت العالمي المنسق اليوم، اكتسبت ريبل ما يقرب من ٢٠٪ من القيمة، بناءً على البيانات من تريدينغ فيو.كوم. حيث ارتفع الأصل بنحو ٨٣٪ بشكل إجمالي منذ يوم الجمعة وارتفع بنسبة ٩٨٪ تقريبًا منذ يوم الأربعاء.

ويبدو أن ارتفاع سعر ريبل يفتقر إلى أي محفز محدد متعلق بالأخبار. ظهرت معلومات تتعلق بإدراج بنك أمريكا في شبكة ريبل للدفع، ريبل نت، بناءً على موجز يوم الإثنين من المنفذ الإعلامي ريبل نيوز. ومع ذلك، بالنظر إلى وايباك ماشين - وهي منصة تتيح للمستخدمين تصفح اللقطات التاريخية لمواقع الويب - يبدو أن بنك أمريكا كان عضوًا منذ مارس ٢٠١٩ على الأقل.

وفيما يتعلق بالأسباب الأخرى لارتفاع الأسعار، يمكن أن يكون الإجراء ببساطة نتيجة "تناوب جني أرباح بيتكوين إلى بدائل"، حسبما قال جوش أولزيفيتش، المعروف باسم CarpeNoctom على تويتر، لكوينتيليغراف. عندما تقوم بيتكوين بتوحيد السعر، ترتفع أسعار العملات البديلة أحيانًا. ويمكن أن يحدث العكس أيضًا عندما ترتفع بيتكوين وتخطف الأنظار.

حيث قال أولسزويك: "ريبل كان لها أيضًا إنجاز تقني"، في إشارة إلى تشكيل على مخطط سعر الأصل يسمى نمط الرأس والكتفين المعكوس. توقع أولسزويك الحركة يوم الجمعة، ونشر مخططًا صعوديًا مع ذكر هدف للسعر يبلغ ٠,٥٠ دولار. حيث قال في تغريدة يوم الجمعة: "يبدو كما لو أنه أكثر تفاؤلًا منذ سنوات على الأرجح".

ارتفع سعر بيتكوين (BTC)، وهو أصل العملة المشفرة الرائد، بشكل كبير خلال الأسابيع القليلة الماضية، مما أدى إلى ارتفاع السعر على الإطلاق منذ عام ٢٠١٧، بالقرب من ٢٠٠٠٠ دولار. وقد اتبعت بعض العملات البديلة خط بيتكوين، على الرغم من أن ريبل ظلت هادئة نسبيًا حتى بدأ الارتفاع الأخير الأسبوع الماضي.

وقد يكون أشهر موجة ارتفاع لريبل عل الأرجح حتى الآن في يناير ٢٠١٨، عندما اخترق الأصل ٣ دولارات لكل عملة.