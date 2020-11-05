وزارة العدل تصادر مليار دولار من عملة طريق الحرير المشفرة التي تم نقلها مؤخرًا

تام شمس - الخميس 5 نوفمبر 2020 09:55 مساءً - في ملف من يوم الأربعاء، طلبت وزارة العدل مصادرة مليار دولار من متسلل لم يذكر اسمه.

على وجه التحديد، تطلب وزارة العدل من محكمة المنطقة الشمالية من كاليفورنيا إغلاق: "حوالي ٦٩٣٧٠,٢٢٤٩١٥٤٣ بيتكوين (BTC) وبيتكوين جولد (BTG) وبيتكوين إس في (BSV) وبيتكوين كاش (BCH) التي تم الحصول عليها من 1HQ3Go3ggs8pFnXuHVHRytPCq5fGG8Hbh."

لم تحدد وثيقة المحكمة الشخص الذي يقف وراء المحفظة، وبدلًا من ذلك أشارت إليهم على أنهم "الفرد X"، لكنها تزعم أنهم تمكنوا من اختراق طريق الحرير وسرقة العملة المشفرة، الأمر الذي أثار استياء روس أولبريخت. كما يبدو أن المتسلل وافق بالفعل على التوقيع على الأموال اعتبارًا من يوم الاثنين، وهو على الأرجح سبب تغيير هذه الأموال لأول مرة منذ خمس سنوات هذا الأسبوع.

وقيمة هذه الأموال اليوم تجعلها أكبر عملية مصادرة للعملات المشفرة في التاريخ.

أصبحت وزارة العدل أكثر نشاطًا فيما يتعلق بالعملات المشفرة في الشهر الماضي. ففي بداية شهر أكتوبر، أصدرت الوكالة إطارها لتطبيق العملات المشفرة، والذي وصفه البعض بأنه نذير بحملة قمع كبيرة.

وفي الوقت نفسه، استفادت وزارة العدل بشكل كبير من خلال بيع العملات المشفرة المصادرة بالمزاد.