استقالة الرئيس التنفيذي لبورصة طهران بعد اكتشاف أجهزة تعدين بيتكوين في الطابق السفلي

تام شمس - الخميس 30 سبتمبر 2021 02:45 صباحاً - أفادت الأنباء أن علي سهرائي، الرئيس التنفيذي لبورصة طهران للأوراق المالية منذ عام ٢٠١٨، قد استقال بعد اكتشاف منصات لتعدين العملات المشفرة في المبنى.

ووفقًا لتقرير صادر عن وسائل الإعلام الحكومية في البلاد، وكالة أنباء الجمهورية الإسلامية، فإن بورصة طهران، أو TSE، ستعمل تحت قيادة نائب رئيس السوق محمود جودارزي بعد مغادرة سهرائي. يبدو أن التغيير في القيادة كان نتيجة اكتشاف "عدد من أجهزة التعدين" في الطابق السفلي من مبنى البورصة الواقع في منطقة سعادات آباد.

وبحسب ما ورد أنكرت المحكمة في البداية وجود أجهزة التعدين، قائلة إن المعدات جزء من مشروع بحثي. ومع ذلك، قال نائب المدير التنفيذي بهشتي سارشت في وقت لاحق إن الشركة يجب أن تخضع للمساءلة عن أفعالها.

أعلن الرئيس الإيراني حسن روحاني في مايو أنه سيتم حظر تعدين بيتكوين (BTC) والعملات المشفرة خلال الصيف في محاولة لتقليل الطلب على شبكة الكهرباء في البلاد. ليس من الواضح متى اكتشفت السلطات منصات التعدين في "تفتيش مفاجئ" للطابق السفلي لمياه الصرف الصحي المعالجة، ولكن يبدو أن النشاط كان لا يزال غير قانوني حتى الأسبوع الأخير من سبتمبر.

خلال الحظر، نفذت السلطات العديد من المداهمات على القائمين بتعدين العملات المشفرة الكبار والصغار، وضبطت القائمين بالتعدين العاملين بشكل غير قانوني وفرضت غرامات على الأسر المسؤولة عن توليد الكتل. ومع ذلك، ركزت غالبية المداهمات على المصانع المهجورة، والمنازل، والشركات الصغيرة - ولم يضاهي شيء مكانة أكبر بورصة إيرانية.